بدء استلام النتيجة من الكنترولات.. آخر أخبار الثانوية العامة 2021

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل 15 أغسطس الجاري، سوف تعلن نتيجة الثانوية العامة 2021، بحسب تصريحات وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، الذي أكد على أن الشائعات التي تملأ السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن النتيجة، لا أساس لها من الصحة، وتبدأ عادة بعد انتهاء الامتحانات مباشرة، إذ ينتظر طلاب الثانوية العامة نتيجة تعبهم على مدار عام كامل، ما يفتح الباب أمام الشائعات، التي يتم تداولها بكثرة، وتؤدي إلى مزيد من القلق والتوتر، في حين يحتاج الطلبة والمصححون إلى الهدوء للوصول إلى أفضل نتيجة للثانوية العامة.

حقيقة استلام النتيجة من الكنترولات

بدأت وزارة التربية والتعليم، تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة منذ منتصف يوليو الماضي، إذ تتم عملية التصحيح بطريقة إلكترونية عن طريق لجان مركزية، بحسب ما أوضحه وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، مؤكدا أن العام الحالي يختلف تماما عن الأعوام السابقة، خاصة في التصحيح.

وتقرر أن تتم عملية التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية، وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح، كما كانت العادة في الأعوام الماضية، إذ أنه لا يتدخل أي عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات أو عمليات جمع ورصد الدرجات، إنما تتم العملية برمتها إلكترونيا عبر وسائل حديثة، وتحت إشراف على مستوى عال.

آخر أخبار الثانوية العامة

أكد طارق شوقي، أن هناك ملحمة جارية حاليا، تتمثل في نقل 700 ألف ورقة إجابة من المحافظات إلى القاهرة، ليجرى تصحيحها إلكترونيا ومركزيا، بعد كل امتحان، مشددا على أن الوزارة تبذل مجهودا ضخما لحفظ حقوق طلبة الثانوية العامة، وضمان حصول كل طالب على ما يستحقه من درجات.

وتتم ملحمة نقل أوراق إجابة طلاب الثانوية العامة بالمحافظات، بمشاركة الأجهزة والوزارات السيادية، إذ يتم استلام ورصد أوراق الإجابة وتسجيلها إلكترونيا عن طريق منظومة محكمة في أماكن مراقبة ومؤمنة ليلا ونهارا.