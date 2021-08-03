مستندات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2021.. جهز أوراقك قبل الزحمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ينتظر طلاب الثانوية العامة 2021 نتيجة الامتحانات الخاصة بهم، التي انتهت فعالياتها أمس الإثنين، بعد أداء طلاب الشعبة العلمية امتحان آخر مادة لهم في هذا العام الدراسي، كما أنهى طلاب الشعبة الأدبية آخر مادة لهم أيضا يوم الخميس الماضي، ويستعد الطلاب للتقدم للكليات المختلفة، التي يتم تحديدها وفق مجموع الطالب أولا، ورغبته ثانيا، أملا في الالتحاق بالكلية التي يحلم بها.

وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، ومعرفة الطلاب لمجموع الدرجات الخاص بهم، تبدأ رحلة البحث عن التقديم للكلية المنشودة، وتجهيز المستندات المهمة والمطلوبة، حتى يتم تقديمها للكلية لقبول قيد الطالب بها، وقبل ظهور النتيجة والانشغال بها، يجب أن يحرص الطلاب على استخراج جميع الشهادات والمستندات المطلوبة حتى يستطيع التقديم للكلية التي يرغبون بها.

ونرصد من خلال هذا التقرير المستندات الهامة، التي يجب تجهيزها قبل الزحمة، حتى يستطيع الطالب تقديم الأوراق والمستندات للكلية التي يرغب الالتحاق بها، وفق موقع التنسيق على بوابة الحكومة المصرية.

مستندات يجب أن يقدمها طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكليات

- يجب استخراج شهادتين من قيد الميلاد الإلكترونى الجديدة.

- يجب تجهيز عدد 10 صور شخصية حديثة بمقاس 4×6.

- صورة من البطاقة الشخصية للطالب.

- صورة من البطاقة الشخصية لولى الأمر.

- يجب استخراج استمارة 2 جند للذكور بالبطاقة.

- استمارة 6 جند لجميع المواليد الأكبر من مواليد 2001.

- صورة من رقم الجلوس الهاص بالطالب.

- فايل يتم وضع المستندات به.

- بعد ظهور النتيجة يجب تصوير شهادة الثانوية العامة مع الاطلاع على الأصل.

- استمارة 2 جند و6 جند للذكور فقط، ويتم استخراجها من منطقة التجنيد أو من مديرية الأمن، ومن الممكن أن يقوم أي من الأشخاص باستلامها نيابة عن الطالب، لكن لا بد أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.