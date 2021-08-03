14 معلومة عن المصرية ليلى بنس.. من بيع السوسيس إلى أفضل مديرة ثروات بالعالم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قصة نجاح حقيقية سجلتها المستشارة المالية صاحبة الأصول المصرية ليلى بنس في أمريكا، بدأتها من نقطة الصفر حتى استطاعت في نهاية المطاف، أن تدير استثمارات بمليارات الدولارات، وأصبحت واحدة من أهم مديري الثروات في أمريكا، المجال الذي دخلته من البيع البسيط، كي تستطيع الصرف على أسرتها، حتى أصبحت من أهم الشخصيات في الولايات المتحدة، فمن هي المصرية ليلى بنس؟

معلومات عن المصرية ليلى بنس المستشارة المالية في أمريكا

- ليلى بنس مثل والدها، أحبت البنوك والمعاملات المالية، حيث أن والدها كان مدير أحد البنوك المصرية.

- اختارت فوربس ليلى بنس كأفضل مستشاري إدارة الثروات في 2021.

- بدأت حياتها حينما هدم منزلها في عام 1967، بسبب غارة عليه أثناء الحرب، ومن هنا هدمت الأسرة البسيطة، وبدأت حياة أخرى ناجحة.

- انتقلت الأسرة للزقازيق بعد ذلك، للاستقرار في بيت الجدة، ومنه إلى السويس، حيث استأجروا بيتا لظروف عمل رب الأسرة.

- قدم الوالد على طلب للهجرة لأمريكا، لكن كسرت قدم الأب، فسافرت ليلى ووالدتها فقط، وعاشت حينها فترة قاسية من حياتها.

- كانت ليلى والأم تعيشان مع أسرة كاملة في بيت واحد لضيق الوقت، وعملت بعد الـ5 مساء في بيع السوسيس على عربة لتنفق على مدرستها.

- حضر الأب أخيرا إلى أمريكا بعد عام ونصف من الحياة القاسية.

- كانت ليلى تذهب للمدرسة في البرد الشديد، وهي لا تشعر بأطرافها، وتنتظر الحافلة في الصباح الباكر والمساء، وبعد انتهاء الدراسة كان عليها أن تعمل لتوفر نفقات الدراسة والمعيشة.

- اختارت ليلى تخصصها الحالي، إلى أن تعدت نحو 40 عاما في مجال الاستثمارات المالية والتدفّق النقدي، ما جعلها واحدة من أنجح مدراء الثروات في العالم.

- درست ليلى الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا.

- بدأت استثماراتها بـ20 ألف دولار فقط، لكنه وصل حاليا إلى 2.2 مليار دولار.

- حاليا لدى ليلى بنس مؤسسة «بنس» لإدارة الثروات الموجودة في مدينة نيويورك بولاية كاليفورنيا.

- ليلى متزوجة ويتولى زوجها منصب كبير مراقبي الاستثمارات في المؤسسة.

- عادت ليلى إلى مصر من جديد، بتكريم من وزيرة الهجرة، الدكتورة نبيلة مكرم، وحضرت مؤتمر مصر تستطيع، كنموذج مشرف للمرأة المصرية.