8 معلومات عن المذيعة هبة حسين.. قدمت حفل افتتاح «سايلو فودز» أمام الرئيس السيسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إعلامية من طراز فريد، استطاعت تحقيق الاختلاف والتميز بحصولها على العديد من الشهادات، منها شهادة تقدير من القوات المسلحة المصرية للأداء المتميز في نقل فعاليات افتتاحات المشروعات القومية، واليوم قدمت الإعلامية هبة حسين، حفل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز».

معلومات عن المذيعة هبة حسين

- تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتليفزيون.

- حصلت على درجة الماجستير بتقدير امتياز عام 2010.

- منذ التحاقها بقسم الإذاعة تبلورت قدرتها في العمل كمذيعة وقارئة للنشرة.

- التحقت للعمل بقناة النيل للأخبار عقب التخرج مباشرة.

- قدمت مجموعة من البرامج السياسية، بالإضافة إلى تقديم ونقل الإذاعة الخارجية لفعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشروعات القومية، والمشاركة في إدارة جلسات منتدى شباب العالم، الذي أقيم في شرم الشيخ.

- كانت من أبرز البرامج التي قدمتها «حوار خاص»، «من القاهرة»، «المشهد»، «خير الأجناد»، وبرنامج «تعليق صوتي» الذى تحدث عن بطولات الجيش المصري عبر التاريخ.

- حصدت العديد من الجوائز لأدائها المتميز، منها شهادة تقدير من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وشهادة تقدير للمشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي لكلية العلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر 2010، وغيرها من الجوائز.

- لم يؤثر نجاحها في حياتها العملية على بيتها، فهى أم لـ3 فتيات أكبرهم «هانيا» في الصف الإعدادي، وأصغرهم «ملك» في المرحلة الابتدائية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح مشروع المدينة الصناعية الغذائية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مشروع المدينة الصناعية الغذائية الجديدة «شركة سايلو مصر للصناعات الغذائية - SILO FOODS»، التي أنشئت في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، لاستغلال زراعات القمح المصرية في تصنيعها، وزيادة نسب الاكتفاء المحلي من الصناعات الغذائية التي يعمل عليها المصنع، فضلا عن توفير فرص عمل لشباب محافظة المنوفية والمناطق المحيطة بالمصنع.