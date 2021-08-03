بواسطته تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2021 بسهولة.. حال ضياع رقم الجلوس هكذا تتحقق من البيانات

القاهرة - سمر حسين - ماما

حددت وزارة التربية والتعليم الفني، رابط نتيجة الثانوية العامة2021 بالاسم ورقم الجلوس، ليتم تصحيح أوراق اجابات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري في أعمال التصحيح.

ويتم الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بسهولة بالاسم ورقم الجلوس، علما بأن جميع نتائج الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية ستعلن من خلال هذا الرابط.

بواسطته تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2021 بسهولة.. حال ضياع رقم الجلوس طرق التحقق من البيانات

كانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة2021، مشيرة إلى إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة، مثل رقم الجلوس من خلال تطبيق «تنويهات».

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، سيكون جاهزا خلال أيام، موضحا أن الوزارة نجحت في تسيير امتحانات الثانوية العامة، رغم تحديات وصعوبات جائحة كورونا.

وكلفت تجهيزات امتحانات الثانوية العامة ما يقرب من مليار جنيه، من خلال تجهيز اللجان ببوابات إلكترونية معقمة، وتأمين اللجان الامتحانية، وتعقيم وتطهير اللجان، ضد كورونا، وأن الامتحانات عقدت فى جو هادئ ومناسب.

بواسطته تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2021 بسهولة.. تم حرمان نحو 26 طالبا من دخول امتحانات

وأشارت وزارة التربية والتعليم، انه تم حرمان نحو 26 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين متتاليين، بسبب تداول أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، منوها إلى أن فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات المركزية نجح في ضبط ومعرفة الطلاب الذين كانوا يقومون بتداول الأسئلة عبر «فيسبوك» و«تيلجرام».