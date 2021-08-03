إعلان نتيجة الثانوية العامة قبل منتصف أغسطس ..وخبراء يزفون أخبار سارة للطلبة

القاهرة - سمر حسين - ماما

يترقب طلاب الثانوية العامة قبل منتصف أغسطس إعلان النتيجة لعام 2021 بالاسم ورقم الجلوس، كما أن أعمال تصحيح أوراق اجابات الامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية إلكترونيا مستمرة، دون تدخل العنصر البشري في أعمال التصحيح.

ويعيش الطلاب الأن حالة من القلق والتوتر قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة قبل منتصف أغسطس، وفي ذلك علق الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن طلاب الثانوية العامة يعيشون فترة من التوتر والقلق قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة، ولكن تختلف الامتحانات هذا العام عن الأعوام الأخرى.

وطمأن اثناء حديثه لـ «هُن»، الطلاب أن التصحيح الإلكتروني يضمن أقصى درجات العدالة للطالب وعدم وجود خطأ يرجع لعدم تدخل العنصر البشري في التصحيح، مؤكدا أن ذلك يضمن للطالب وأولياء الأمور حصول الطالب على حقه في الدرجات.

نصائح للطلبة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

ونصح «حمزة»، الطلبة بضرورة تخطى مرحلة الثانوية العامة، وعلى أولياء الأمور مساعدة الطلبة على تخطي مرحلة الإحباط واحتواء الطالب في هذه المرحلة، ناصحا بعدم التعلق بما أسماه «وهم» كليات القمة، مشددة على ضرورة زيادة ثقة الطالب في نفسه، وشغفه بالكلية التي التحق بها، وضرورة انشغاله برياضة معينة لإبعاده عن التفكير السلبي المسيطر عليه.

إعلان نتيجة الثانوية العامة قبل منتصف أغسطس

وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان عاجل لها، أن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، سيتم تحميل جميع نتائج الطلاب عليه، عقب الانتهاء من رصد وتقدير الدرجات واعتمادها، منوهة إلى أنه سيتم الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة من خلاله، وسيحصل كل الطلاب على نتائجهم كاملة بالدرجات والنسب المئوية، لافتة إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، نجحت في ضبط جميع حالات الغش التي وقعت داخل لجان الامتحانات، وسيتم توقيع عقوبات رادعة على جميع الطلاب الغشاشين.