طرق علاج حب الشباب.. وصفات طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

بمجرد أن تصل الفتاة أو الشاب لسن المراهقة، يبدأ كلاهما في المعاناة الكبرى من حب الشباب الذي يبدأ في الظهور على البشرة الخاصة بوجوههم، الأمر الذي يضايق الكثيرين منهم، ويجعلهم يبحثون عن طرق علاج حب الشباب، سواء كانت تلك الطرق بوصفات طبيعية يتم تحضيرها في المنزل، أو باستخدام المواد الكيميائية والأدوية التي يتم شراؤها من الصيدليات.

ونرصد من خلال هذا التقرير طرق علاج حب الشباب بالوصفات الطبيعية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل، وفق حديث طبيب الجلدية هيثم محمد لـ«هن»، كالتالي:

طرق علاج حب الشباب بوصفات طبيعية في المنزل

1- زيت الشاي: يمكن أن يلجأ الشخص الذي يعاني من ظهور حب الشبتب إلى استخدام زيت شجرة الشاي والذي يتميز بعدد من الخصائص المضادة للالتهاب، كما أنه يساعد كثيرا في تخفيف حب الشباب الملتهب بالوجه.

2- الشاي الأخضر: يحرص الكثيرون على استخدام الشاي الأخضر لمعالجة حبوب الشباب، إذ أنه قد يساعد على التقليل من تهيج الجلد والتهاب حب الشباب.

3- العسل: ينصح الكثير من الأطباء باستخدام العسل لمعالجة حبوب الشباب، إذ يمتلك العسل عددا من الخصائص المضادة للبكتيريا، ما يؤدي إلى التخفيف التهاب حب الشباب.

4- البابونج: يحرص الكثيرون على استخدام ثمرة البابونج لعلاج حب الشباب، وذلك بخلط كمية من البابونج مع الماء حتى تتذون عجينة يتم فردها على الوجه.

5- الصبار: يعد الصبار من أهم الأشياء التي يتم استخدامها لعلاج حبوب الشباب، إذ يتميز الصبار بمساعدة خلايا الجلد في تنشيط التئام الجروح، ومحاربة الالتهاب، وتقليل تكون الندب، ويتم استخراج جل الصبار من الزرعة نفسها ووضعه على أماكن حب الشباب الملتهب، للتخفيف من حدته.

6- الليمون: يساعد الليمون أيضا بنسبة كبيرة على معالجة حبوب الشباب الملتهبة والمنتشرة بالوجه.