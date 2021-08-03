الامارات | مذيعة تحتفل بطلاقها : باركولي انا حرة انتظروني مع حمو بيكا

شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة تحتفل بطلاقها : باركولي انا حرة انتظروني مع حمو بيكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت المذيعة بقناة «الحدث اليوم»، آلاء عبد العزيز، بحصولها على حكم بالخلع من زوجها، بعد فترة طويلة، قائلة: «أنا حرة بعد معاناة سنتين لمحاولة نيل الحرية».

وكتبت آلاء عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «أخيرًا.. ما فرحتش يوم فرحي زي يوم حكم الخلع ما صدر اليوم الثلاث.. عاوزاكوا تباركوا لي بقى».

آلاء عبد العزيز مذيعة قدمت عدة برامج على قناة «الحدث اليوم»، لعل أبرزها «الأكيلة» و«صباحك سكر مع آلاء»، وغيرهما من البرامج.

ونشرت آلاء عبدالعزيز، صورة لها مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا، قبل أيام، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مُعلقة عليها بقولها: «انتظروا المفاجأة.. المذيعة آلاء عبدالعزيز وحمو بيكا».

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