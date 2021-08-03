انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021.. وخطوة أخيرة ينتظرها الطلبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مشوار الألف ميل، هناك خطوة أخيرة ينتظرها الطلبة، وهي إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، المقرر أن يكون يكون قبل 15 أغسطس الجاري، بحسب تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وخلال تلك الفترة يصبح الخوف والتوتر سيد الموقف لدى الطلاب، خاصة مع انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة، التي تعد مرحلة فاصلة في حياة الطلاب وأسرهم، إذ ينتظرون جني ثمار عام كامل من الجهد والمذاكرة والمثابرة، خاصة أن العام الحالي يعتبر هو الأول من نوعه سواء في طبيعة الامتحانات أو التصحيح إلكترونيا دون عنصر بشري.

انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة وانتظار نتيجة 2021

لم ينته التصحيح المركزي من امتحانات الثانوية العامة حتى الآن، رغم الشائعات التي تملأ مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد وزير التربية والتعليم، أن تصحيح الثانوية العامة مستمر منذ منتصف يوليو الماضي وحتى الآن، في شكل لجان مركزية، بعد نقل ما يقرب من 700 ألف ورقة إجابة من المحافظات إلى القاهرة بعد كل امتحان.

وفي حين ينتظر الطلاب نتيجة الثانوية العامة 2021، في خوف وترقب، يطمئن الدكتور طارق شوقي، الطلاب على خطوتهم الأخيرة، موضحا أن مؤشرات نسب النجاح في كل المواد التي انتهى تصحيحها مطمئنة تماما ومقاربة للسنوات الماضية.

وأشار وزير التعليم، إلى أنّ الاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة، لكن في شرائح توزيع الدرجات، ويعود على نسبة من حصلوا على أكثر من 90%، أو نسبة من حصلوا على مجموع بين 80% حتى 90%، وهكذا.

وستعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا فور الانتهاء من التصحيح لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بعد المشاورات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحسب شوقي، الذي قال: «لن نصرح بأي شيء عن الدرجات قبل المؤتمر منعا للبلبلة، وكي نقدم معلومات منقوصة».