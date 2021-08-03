طرق علاج عين السمكة في المنزل.. عليكِ بالريحان والخل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر عين السمكة، من أكثر الأمراض المعدية التي تنتقل من شخص لآخر، بسبب ضعف المناعة، فهي تكون عبارة عن بقعة بيضاء مائلة للإصفرار في لونها، توجد أسفل القدم، وتؤرق الشخص وتتسبب في الكثير من الآلام، ويمكن أن تختفي من تلقاء نفسها، أو تظل في القدم لسنوات عديدة.

ويعتبر الاسم العلمي لعين السمكة هو (Warts)، أو الثالول الأخمصي، الذي يمكن أن يتواجد ويتكون بسبب الإجهاد والضغوطات، خاصة في أطراف الجسم.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طرق علاج عين السمكة في المنزل، وفقًا لموقع «مايو كلينيك».

هناك العديد من الطرق الطبيعية بعيدًا عن استخدام الأدوية، يمكنها علاج عين السمكة التي تستقر في قدم الشخص والأطراف، من بينها:

البصل

يعتبر البصل مثالًا قويًا وفعالا في علاج عين السمكة، إذ يمكن استخدامه بالطريقة الآتية:

- يقطع البصل على شكل شرائح وتشوى على النار.

- توضع شرائح البصل المشوية على النار على النتوءات وأماكن الآلم.

- يتم ربطها بقماشة لمدة ليلة كاملة، ويتم غسلها في الصباح.

- يتم تكرار تلك العملية كل ليلة لحين الشفاء.

الخل

يعتبرالخل واحدًا من أقوى الطرق الفعالة والطبيعية لعلاج عين السمكة في المنزل، بعيدًا عن المواد الكيميائية، من خلال لف أوراق الكرات المنقوعة بالخل على مكان الإصابة لمدة ليلة كاملة.

- يمكن إزالتها في الصباح وغسل المكان المصاب، وتكرر العملية يوميًا لحين الشفاء.

الريحان

من المعروف عن الريحان، أنه من أكثر الأعشاب التي تقاوم الفيروسات، ويلجأ لاستخدامه البعض حالة وجود عين السمكة في القدم، ويمكن للشخص وربة المنزل طحن نصف كوب من أوراق الريحان حتى يصبح قوامها طريًا.

- يتم وضعه على المنطقة المصابة وتغطيتها بضمادة يوميًا لمدة أسبوع إلى أسبوعين.