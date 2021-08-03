احذري.. 7 أطعمة ومشروبات تزيد من فرص انقطاع الطمث

القاهرة - سمر حسين - صحة

تواجه بعض السيدات مشكلة انقطاع الطمث عند مرحلة معينة من العمر، أحيانا في عمر مبكر، لكن أغلب الحالات تظهر بعد سن اليأس وتحديدا بعد عمر الأربعين، إذ تبدأ الدورة الشهرية في الانخفاض خلال الأشهر التي تسبق بدء انقطاع الطمث، وفي أحيان أخرى يمكن أن تتوقف بشكل مفاجئ، وهناك بعض الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها لتجنب تلك المشكلة، بحسب موقع «health line».

أطعمة تجنبيها أثناء انقطاع الطمث

الأطعمة الحارة

تؤدى الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من التوابل إلى التعرق والإحمرار، وربطت إحدى الدراسات التي أجريت على النساء بين انقطاع الطمث وتناول الأطعمة الحارة بشكل مباشر.

الأطعمة المصنعة

تحتوى الأطعمة المصنعة على نسبة من الصوديوم والسكريات المضافة، وترفع الأطعمة المسكرة نسبة السكر في الدم، ما يؤدى إلى ارتفاع خطر الإصابة بانقطاع الطمث مبكرا.

مادة الكافيين

يلعب الكافيين المتوفر بصورة كبيرة في القهوة والشاي والمشروبات الغازية، دورا في الإصابة بانقطاع الطمث، وأظهرت الدراسات، أن أولئك اللائي يستهلكن الكافيين، أكثر عرضة للإصابة بانقطاع الطمث، من اللائي لا يستهلكن الكافيين.

الوجبات السريعة

تزيد الوجبات السريعة لاحتوائها على نسبة دهون عالية، من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تؤدى الوجبات السريعة إلى زيادة الوزن، وبالتالي تعزز من فرص انقطاع الطمث.

الكحول

يزيد الكحول الوزن بصورة كبيرة، بالإضافة إلى احتوائه على عناصر ضارة للجسم، لذلك يؤدى تناوله إلى زيادة أعراض انقطاع الطمث.

اللحوم الدهنية

تخفض اللحوم التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون مستويات السيروتونين في الجسم، ويمكن أن تؤدى إلى تفاقم أعراض انقطاع الطمث.

الكربوهيدرات المكررة

ترتبط الكربوهيدرات المكررة، مثل الأرز الأبيض والمكرونة والبطاطس، بارتفاع سكر الدم، وزيادة مقاومة الأنسولين، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى زيادة أعراض انقطاع الطمث.