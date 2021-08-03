لربات البيوت.. 8 أجهزة في المنزل ترفع قيمة فاتورة الكهرباء

القاهرة - سمر حسين - ماما

تساعد الأجهزة المنزلية ربات البيوت، على إنجاز مهامها اليومية في المنزل بشكل سريع، ومع ارتفاع أسعار الكهرباء، تبحث كل أم عن الأجهزة التي يؤدى استخدمها إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء، لمحاولة ترشيد الاستعانة بها، ومحاولة إيجاد وسائل معادلة لنفس مهامها.

ويستعرض «هُن» في التقرير التالي، أكثر الأجهزة الكهربائية، التي يؤدى استخدامها إلى ارتفاع ملحوظ في فاتورة الكهرباء، لمساعدة السيدات على البحث عن بدائل أخرى تنجز الأدوار ذاتها.

أجهزة كهربائية ترفع سعر فاتورة الكهرباء

المكيفات

تعتبر المكيفات من أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء، خاصة في فصل الصيف، ومن الطرق التي تساعد على تقليل استهلاك المكيفات ضبط درجة الحرارة على 24 درجة.

الثلاجة

تعتبر الثلاجة من الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء، خاصة عند استخدامها بشكل مستمر.

غلاية الماء

تعد غلاية الماء الكهربائية من الأجهزة عالية الاستهلاك، لذلك ينصح بعدم توصيلها بالكهرباء بشكل دائم، لتجنب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

الفرن الكهربائي

من الأجهزة الأخرى الأكثر استهلاكا للكهرباء الفرن الكهربائي، لذلك يمكن الاستعاضه عنه بفرن الغاز، فهو موفر للطاقة.

المكواة

رغم الاعتماد عليها بشكل بسيط، إلا أنها من الأجهزة التي تستهلك في الكهرباء، لذلك ينصح بعدم تركها متصلة بالكهرباء عند عدم الاستخدام.

الميكروويف

من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء، لذلك لا ينصح باستخدامه بشكل دائم توفيرا للطاقة، وضرورة فصله من الكهرباء بعد الاستخدام.

غسالة الأطباق

تصنف غسالة الكهرباء ضمن الأجهزة التي تستهلك الكهرباء، ولا تتمكن ربات المنزل من الاستغناء عنها، لذلك يساعد تقليل استهلاكها على التوفير في الكهرباء.

السخان الكهربائي

يأتي السخان الكهربائي، بعد التكييف من حيث الاستهلاك، ولتجنب الزيادة في فاتورة الكهرباء، يجب عدم تشغيل السخان بشكل مستمر طوال اليوم، وتشغيله فقط قبل الاستعمال بنصف ساعة على الأكثر.