7 فوائد مذهلة لتناول كوب من الحلبة يوميا.. أبرزها فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الحلبة من الأعشاب الطبيعية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، وتتميز بذور الحلبة بأنها غنية بخصائص مفيدة للصحة.

وفي هذا الصدد نوضح لكم فوائد تناول كوب من الحلبة يوميا، كما جاء في موقعي "medicalnewstoday" و"food.ndtv".

1- مفيدة للأمهات المرضعات:

الحلبة ممتازة للأمهات المرضعات لأنها تساعد في إنتاج الحليب وتدفقه، وفي دراسة أجريت عام 2014، شربت 25 امرأة أنجبن مؤخرًا ثلاثة أكواب من الحلبة يوميًا لمدة أسبوعين وشهدن زيادة في حجم الحليب في الأسابيع الأولى.

2- تنظيم نسبة السكر في الدم:

الحلبة ممتازة لتنظيم مستويات السكر في الدم، وقد تساعد في معالجة مقاومة الأنسولين، مما يجعله أكثر استجابة وحساسية.

3- إنقاص الوزن:

استهلاك ماء الحلبة أول شيء في الصباح ممتاز لتعزيز عملية التمثيل الغذائي، حيث أن استهلاكها يولد حرارة في الجسم ويساعد في إدارة وفقدان الوزن.

4- مفيدة للجهاز الهضمي:

تعتبر الحلبة من مضادات الحموضة الرائعة، وقد يساعد استهلاكها المنتظم في تقوية الجهاز الهضمي والتحقق من المشكلات المرتبطة بالتهاب المعدة والانتفاخ.

5- رفع هرمون التستوستيرون وزيادة عدد الحيوانات المنوية:

قد تساعد الحلبة في زيادة انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون والحيوانات المنوية، وفي دراسة أجريت عام 2017، أخذ 50 متطوعًا من الذكور مستخلصًا من بذور الحلبة لمدة 12 أسبوعًا، لوحظ أن حوالي 85 في المئة من المشاركين لديهم زيادة في عدد الحيوانات المنوية، وتشير النتائج أيضًا إلى أن المستخلص يحسن باستمرار اليقظة العقلية والمزاج والرغبة الجنسية.

6- تقليل الالتهاب:

توفر المستويات الكبيرة من مضادات الأكسدة في الحلبة إمكانات كبيرة كعامل مضاد للالتهابات، وتشير نتائج دراسة أجريت عام 2012 إلى أن محتوى الفلافونويد المضاد للأكسدة في بذور الحلبة يمكن أن يقلل الالتهاب.

7- إزالة للألم:

تستخدم الحلبة منذ فترة طويلة لتسكين الآلام في أنظمة الطب التقليدية، ويعتقد الباحثون أن مركبات تسمى قلويدات موجودة بها تساعد في منع المستقبلات الحسية التي تسمح للدماغ بإدراك الألم.