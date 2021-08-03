أساليب مكياج راقية من ياسمين صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:36 مساءً - تعد ياسمين صبري إحدى أكثر نجمات العالم العربي متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً إنستغرام، حيث تشارك متابعيها كافة إطلالاتها اليومية وخلال المناسبات، والتي تعتمد خلالها أساليب مكياج تشكل مصدر إلهام لكل امرأة تطمح الى أن يكون مظهرها راقياً وإطلالتها أنيقة بشكل دائم.

وفي هذا المقال، رصدنا لك مجموعة أساليب مكياج راقية استوحيناها من النجمة ياسمين صبري، لتختاري من بينها ما يناسبك.

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مكياج عيون نيود مع الروج الأحمر

مكياج عيون خفيف وروج أحمر-الصورة من حسابها على إنستغرام

طبقي كريم الأساس بلون مائل الى البرونزي، ووزعيه على أنحاء وجهك بالتساوي، من ثم ضعي الكونسيلر لإخفاء الشوائب في منطقة العين، واستخدمي لمسة خفيفة من كونتور الوجه. من ثم، قومي بتحديد حاجبيك، واستخدمي الهايلايتر لإضاءة وجهك ومنحك إشراقة فائقة. بعدها، ظللي الجفن العلوي بظل العين النيود الناعم القريب الى لون بشرتك. وبالفرشاة الرفيعة، ارسمي تحت الرمش السفلي خطاً رقيقاً بواسطة ظل داكن، وذلك لتوسيع حجم العين. وأكملي مكياجك باستخدام الرموش الاصطناعية وأحمر الشفاه الأحمر.



أيلاينر ناعم وروج نيود

مكياج عيون خفيف وروج أحمر-الصورة من حسابها على إنستغرام

إن كنت من محبات المكياج الخفيف الذي يرتكز بشكل أساسي على الأيلاينر والبشرة المتوهجة الخالية من الشوائب، استخدمي طبقة خفيفة من كريم الأساس والكونسيلر، وطبقي رسمة الأيلاينر الرفيع على خط الجفن العلوي، والجأي الى الرموش الطويلة والكثيفة. أما أحمر الشفاه، فاختاريه بلون قريب من لون البشرة، لا سيما النيود بدرجاته كافة.



مكياج ناعم بلمسة لامعة

مكياج ناعم بلمسة لامعة -الصورة من حسابها على إنستغرام

أما إن كنت من محبات المكياج الناعم بلمسة لامعة تمنح وجهك توهجاً رائعاً، تلهمك ياسمين صبري مكياجاً جذاباً، يرتكز على استخدام ظلال العيون باللون الذهبي اللامع على كامل الجفن العلوي وتحت الحاجبين مباشرة، وكذلك عند مدمع العين. واعتمدي الى جانبه رسمة الأيلاينر الطويل والمجنح، الذي يمتد على كامل الجفن العلوي وحتى خارج العين، إضافة الى الرموش الاصطناعية البارزة التي تجعل العين أكثر جمالاً واتساعاً، والحواجب العريضة والأنيقة، التي تعزز جمال ملامح الوجه. أما الروج فاعتمديه باللون الوردي الخافت القريب الى لون بشرتها. أما البشرة فاعتمدي لها تغطية بنغمات وردية مشرقة.

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