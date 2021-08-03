فساتين زفاف بكتف واحدة 2022

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:36 مساءً - تبحث كل عروس عن فستان الزفاف المثالي، الذي يمنحها إطلالة جذابة تخطف الأنظار في ليلة زفافها، وهو ما يجعلها تقع في حيرة في أثناء اختيار التصميم المناسب، خاصة مع تنوع واختلاف تصميمات فساتين الزفاف.

وحظيت موضة فساتين الزفاف ذات الكتف الواحد «One Shoulder» برواج كبير في الآونة الأخيرة بين العرائس؛ ما جعل أشهر الماركات العالمية تقدم الكثير من التصميمات المتنوعة لهذا الموديل.

وفي هذا الألبوم، يقدم لكِ «الخليج 365. نت» أجمل تصميمات فساتين زفاف بكتف واحدة «One Shoulder 2022»، من أشهر الماركات العالمية.



فستان زفاف بكتف واحدة من «Nicole Milano»

فستان زفاف بكتف واحدة من Nicole Milano



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة تشبه إطلالة الأميرات؛ يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق لفستان زفاف بكتف واحدة من ماركة «Nicole Milano»، صُمِّم من توب بكتف واحدة «One Shoulder» جاء مُطرَّزاً عند الخصر والصدر، مع كب توب أنيق على أحد الأكتاف، في ما صُمِّمت تنورة الفستان بتصميم «A line» منفوش، لإطلالة ناعمة وأنيقة في ليلة زفافكِ.

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فستان زفاف بكتف واحدة من «Marchesa for Pronovias»

فستان زفاف بكتف واحدة من Marchesa for Pronovias



لإطلالة ناعمة في ليلة زفافكِ؛ يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الراقي، من ماركة «Marchesa for Pronovias» لفستان زفاف باللون الأوف وايت، صُمِّم من توب بكتف واحدة «One Shoulder»، جاء تصميمه بكتف من الريش مع تنورة طويلة بتصميم «A line» ذات شق أمامي، إضافة إلى تصميم البليسيه الواسع على أحد جانبي التنورة.

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فستان زفاف بكتف واحدة من «Justin Alexander»

فستان زفاف بكتف واحدة من Justin Alexander



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر بساطة ونعومة؛ يُمكنكِ الاستعانة بهذا الفستان من ماركة «Justin Alexander»، الذي صُمِّم من توب بكتف واحدة «One Shoulder»، جاء بكب ينسدل من أحد الأكتاف، صُمِّم من قماش الشيفون، بينما صُمِّمت تنورة الفستان بتصميم «A line» واسع أنيق ذات أطراف وذيل طويل منسدل.

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فستان زفاف بكتف واحدة من «Nicole Milano»

فستان زفاف بكتف واحدة من Nicole Milano



لاقت موضة فساتين الزفاف ذات اللون الفضي رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة بين العرائس، وإذا كنتِ تبحثين عن إطلالة عصرية وأنيقة في ليلة زفافكِ؛ يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم لفستان زفاف فضي بكتف واحدة «One Shoulder» من ماركة «Nicole Milano».

صُمِّم الفستان من توب مُطرَّز بالورود بدرجات اللون الفضي والبني والأزرق الباستيل، مع تنورة بتصميم «A line» من قماش التول المنفوش.

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