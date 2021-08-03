فساتين بتصاميم ناعمة للفتيات الشابات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:36 مساءً - تميل كثير من الفتيات إلى ارتداء تصاميم فساتين ناعمة في المناسبات، لما تتمتّع به من أنوثة وجاذبية وتعكس شخصياتهن البسيطة، بدرجات النيود الناعمة والأقمشة الشفّافة؛ مثل التول والشيفون وقصّات منفوشة مع أحزمة حول الخصر، و فساتين ناعمة طويلة مزيّنة بلمسات برّاقة؛ لتضيف لها فخامة مع الأقمشة الشفّافة وفساتين ناعمة بألوان الباستيل الهادئة، منها المزيّن بتطريزات برّاقة أو ورود ملوّنة مع قصّات متنوّعة تناسب مختلف أشكال الجسم، أو فستان نيود ناعم بطبقات من أعلى مع تنورة تول بكشاكش وأكمام طويلة شفّافة.

بوموات Bmuette

عنوان أنوثة

فساتين السيدة هي عنوان أنوثتها؛ لأنها تختار ما يلائم جسمها وذوقها، فهي تفضل الموديلات الناعمة، والتي تتناسب مع قوامها ولون بشرتها، فتختار ما يناسبها من بين تصاميم فساتين سهرة دانتيل متعدّدة ومتجدّدة كل موسم. إذا كنتِ من الفتيات المرهفات الحسّ، غير المتكلفات، فلابد أنكِ تختارين فساتين ناعمة لسهراتكِ أو مناسباتكِ النهارية المتميِّزة الصيفية التي ستشعركِ بالراحة في ارتدائها، خصوصاً في موسم الصيف، لِمَ لا تختارين الفساتين الناعمة التي تتصف بأنها موديلات بسيطة وذات ألوان هادئة وغالباً لا تكون مطرّزة أو متكلّفة؟! وتستطيعين الاختيار بين الخامات المتعدّدة للفساتين الناعمة؛ مثل الدانتيل، الشيفون، الساتان، أو القطنية التي تصلح للمناسبات النهارية.

اكني Acne

اتجهت جميع نجمات العالم إلى ارتداء فساتين ناعمة بعد انتشارها في أسابيع الموضة المتكرّرة، وعادة ما تكون ألونها زاهية أو فاتحة؛ كالأبيض، الوردي، الأصفر، والبرتقالي... وتبقى الفساتين الناعمة الخيار الأنسب والأكثر أماناً في مختلف الإطلالات، سواء كانت يومية أو رسمية، وذلك بشكل خاص بالنسبة لصاحبات الأسلوب البسيط وغير المجازف. فضلاً عن ذلك، فإن الفستان الناعم يمكن إضافة عليه الكثير من الإكسسوارات، مثل الحزام أو البروش؛ لنقل الإطلالة إلى مستوى آخر يتميّز بلمسة حيوية أكثر.

ألتوزارا Altuzarra

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لإبراز منطقة الخصر، اختاري فستاناً ناعماً، مع حركة خفيفة عند هذه المنطقة، أو يمكنكِ أن تعتمدي بكل بساطة فستاناً مع حزام. أما لإبراز القامة وطول الجسم؛ فالجئي إلى تصميم مع أزرار عمودية عند الوسط.

بلما أوزدمير Belma Oezdemir

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إطلالات صيفية يومية

برزت موديلات فساتين ناعمة تناسب الإطلالات الصيفية اليومية، منها تلك التي تتميّز بتدرّج الأحمر البارز، وتأتي مع أكمام منسدلة عند الأكتاف، تصاميم الفساتين البسيطة التي يمكن ارتداؤها خلال المشاوير اليومية أو إلى العمل مثلاً، والتي قد تأتي على شكل قميص طويل مع أزرار في الوسط، وفي نفس الإطار إن رغبت السيدة اعتماد فستان ناعم وقصير لإطلالاتها اليومية، فعليها أن تختار واحداً من التصاميم الذي يتميّز بأكمام منتفخة.

انجل سشليسر Angel Schlesser

للإطلالات الليلية؛ اختاري فساتين سهرة ناعمة تتّسم بقصة ضيّقة وأكمام طويلة، يمكنكِ أن تعتمدي فستاناً باللون الزهري مع حذاء بكعب عالٍ، وتنسّقيه مع لوك جمالي جذاب؛ لتطلّي بأبهى حلّة في السهرة. وللمسة جذابة أكثر؛ اختاري تصميماً ذا قصة صدر مميّزة.

بإمكانكِ أيضاً اختيار فستان بقماش الساتان الجذّاب، أما إذا رغبتِ في ارتداء موديل أنيق أكثر، فباستطاعتكِ أن تلجئي إلى فستان أشبه بالعباية، وإن كنتِ من محبات الفساتين بقصّة الأميرات؛ فاختاري موديلاً جذاباً ومناسباً للسهرات، الجئي إلى تصميم ضيّق.

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