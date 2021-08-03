فوائد شرب الحلبة.. منها تقليل آلام الدورة الشهرية وتنظيم السكر

القاهرة - سمر حسين - صحة

رغم مذاقه الذي لا يفضله البعض، إلا أن هناك من يتناول مشروب الحلبة، نظرا لفوائده الصحية المختلفة، إذ يستخدم نبات الحلبة في بعض التركيبات الدوائية لتخفيض مستوى السكر والدهون في الدم وعلاج السمنة، وتتعدد فوائد شرب الحلبة، بصورة كبير، بحسب موقع «Web Md».

فوائد شرب الحلبة

- زيادة إفراز الحليب

يساعد شرب الحلبة على زيادة إفراز هرمون الحليب عند المرأة، إذ أثبتت الدراسات أن شرب الحلبة يوميا له أثر فعال ومباشر بزيادة إفراز الحليب، وزيادة هرمون التستوستيرون لدى الذكور، مما يساعد على زيادة القدرة الجنسية للرجال.

- تنظيم مستوى السكر في الدم

يساعد تناول مغلي الحلبة أو مسحوق الحلبة على إفراز هرمون الإنسولين وتخفيض مستوى السكر في الدم لمرضى السكري من النوع الأول والثاني.

- تقليل آلام الدورة الشهرية

يساعد تناول مغلي الحلبة ثلاث مرات يوميا في بداية الدورة الشهرية إلى تقليل الألم المصاحب لتقلصات المعدة، مما يقلل الحاجة لتناول المسكنات.

- تقليل الشهية

يساعد تناول الحلبة يوميا على الحد من تناول الأطعمة الدهنية وتقليل الشهية.

- تخفيض مستوى الكولسترول في الدم

أثبتت بعض الدراسات أن للحلبة دور كبير في تخفيض نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية في دم الإنسان.

- حرقة المعدة

أظهرت بعض الدراسات أن للحلبة دور في علاج أعراض حرقة المعدة.

- علاج الالتهابات

ساعدت الحلبة كما أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات في معالجة الالتهابات.

طريقة عمل الحلبة المحوجة

نقدم لكِ طريقة عمل مشروب الحلبة المحوجة في المنزل، كما جاءت على موقع «سي بي سي» سفرة.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة حلبة محوجة.

ملعقة كبيرة سمنة.

2 كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة سكر.

سمسم.

فول سوداني.

جوز هند.

طريقة عمل الحلبة المحوجة بالخطوات

تشوح الحلبة فى السمنة على النار، ثم يضاف السمسم والفول السوداني.

يضاف الماء والسكر ويقلب الخليط حتى الغليان، ثم تصب في أكواب وتقدم مع جوز هند.