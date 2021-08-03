أخيرا تخلت عن الأحمر.. لون شعر منة عرفة يلفت انتباه الجمهور: قلبتي على منى زكي (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بعد أشهر من الظهور بالشعر الأحمر، قررت الفنانة منة عرفة، الاستغناء عنه والاعتماد على نيولوك مختلف، غيرت فيه لون شعرها إلى اللون الأصفر، لتتغير معه ملامحها، حتى بدت وكأنها شخصية أخرى مختلفة.

وشاركت منة عرفة، متابعي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بصور من أحدث ظهور لها، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال،معتمدة فيها على اللون الأسود، والماكياج الهادئ، الذي تناسب مع ملامحها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

لاقت صور منة عرفة، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، كان من أبرزها: «أخيرا غيرتي لون شعرك»، «أحلى عروسة منة عرفة فى الكون»، «كلتي الجو زي ما أحمد حلمي قال»، «لون شعر يجنن هاي شلون هيج سويتي»، «قمر يا منة»، «ربنا يوفقك في حياتك الجديدة»، «الحلوة حلاوتها زيادة»، «كان عنده حق حلمي لما قال انا لما حببتي هتكبر والنعمة لتاكل الجو»، «قلبتي على منى زكي».

وقبل أشهر أعلنت الفنانة منة عرفة، خطبتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، دون الكشف عن هويتها، ما أثار حيرة وتساؤلات لدى متابعيها، متسائلين عن هويته، عقب انفصالها عاطفيًا، عن اليوتيوبر علي غزلان، الذي ارتبط عاطفيًا وخطب ملكة الجمال فرح شعبان.

عقب إعلان خبر الخطبة كانت تصدرت منة عرفة، آنذاك محرك البحث «جوجل»، وقبل شهر عادت تثير الجدل بعد زواجها من الفنان محمود المهدي، الذي أعلن زواجه من سيدتين قبلها، وتحدث عبر حسابه على موقع إنستجرام، عن تلك القصة، قائلا: «مش كل تجربة فاشلة نقول كده.. ناس كتير كده سواء مطلقة أو مطلق متعرفوش استحملوا إيه أو ظروفهم كانت إزاي.. محدش معصوم من الغلط وكلنا وقت النصح بنعمل ملايكة وبين نفسنا بنعمل أسوأ غلط».