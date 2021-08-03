سمية الخشاب قبل الروب الأحمر.. 4 إطلالات جريئة أثارت الجدل: هوت شورت وبرتقال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة سمية الخشاب، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشر أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ ظهرت بإطلالة جريئة بالروب الأحمر، لتتصدر على الفور تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث الشهير «جوجل».

لم تكن تلك المرة الأولى التي تثير فيها الفنانة سمية الخشاب، الجدل بإطلالاتها الجريئة، ونرصد من خلال ذلك التقرير إطلالات الفنانة سمية الخشاب، التي أثارت بها الجدل خلال الفترة القليلة الماضية.

سمية الخشاب تثير الجدل بروب أحمر وميكب جريء

تصدرت الفنانة سمية الخشاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة، عقب نشرها أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي، اعتمدت فيها على اختيار ملابس جريئة، إذ أنها ظهرت بروب استحمام باللون الأحمر، وفي نفس الوقت باهظ الثمن، كما اعتمدت على وضع ميكب جريء، كان اللون الأحمر هو السائد فيه، ليظهر ملامح وجهها الفاتنة، وحرصت على تصفيف شعرها، ليكون منسدلا من الخلف على الروب، وبعد نشرها تلك الجلسة، انهالت عليها الكثير من التعليقات من جانب الجمهور، حتى تصدرت التريند.

إطلالة جريئة بروب أبيض في بانيو الاستحمام

منذ أيام قليلة، نشرت الفنانة سمية الخشاب، أيضا جلسة تصوير خاصة عبر إنستجرام، أثناء ارتدائها روب استحمام باهظ الثمن باللون الأبيض، وارتدت عليه حذاء يتميز بعلو كعبه باللون الفضي، معمتدة على ميكاب جريء أيضا يظهر ملامح وجهها، وظهرت في المكان المخصص للاستحمام بجوار البانيو، لتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي على الفور.

هوت شورت أسود في الإمارات

وشاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها مؤخرا، عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها بإطلالة جريئة للغاية، أثناء تواجدها في الإمارات العربية المتحدة، ظهرت خلالها مرتدية «هوت شورت» قصير باللون الأسود، واستكملت إطلالتها بارتداء تيشيرت باللون الأسود أيضا، تعمدت وضعه داخل الشورت، وارتدت حزام باللون الأسود، وفي قدمها «بوط» أسود طويل، تخطى منطقة الركبة.

إطلالة باللون الموڤ أظهرت ملامح جسدها

تحرص الفنانة سمية الخشاب على نشر إطلالتها المميزة عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» باستمرار، وكانت قد نشرت إطلالة لها أثناء ارتداء فستان طويل باللون الموڤ، تعمدت من خلالها على إظهار ملامح جسدها، إذ كان يتميز ذلك الفستان بوجود «إكستنشن» يزينة من الخلف، وتعمدت سمية الخشاب من خلال إطلالتها الظهور بمظهر جذاب، لتستكمل تلك الإطلالة بارتداء حذاء باللون الفضي.

سمية الخشاب تسبح في البرتقال بحمام السباحة

ونشرت سمية الخشاب، في وقت سابق جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي، تم تداولها على نطاق واسع، حينها، إذ كانت سمية الخشاب تسبح في حمام السباحة، متلئ بالكثير من شرائح البرتقال، لتظهر وكأنها لم ترتدي شيء سوى شرائح البرتقال التي تغطي مناطق من جسدها، كما وضعت شرائح البرتقال على شعرها أيضا.