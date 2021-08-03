داسته بالعربية ونزلت ضربته.. زوجة تنتقم من زوجها بعد خلاف في وجهات النظر: كان بيصرخ من الوجع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

زادت ظاهرة العنف بين الأزواج شراسة خلال الفترة الأخيرة، حتى وصلت في أحيان كثيرة إلى محاولات للتخلص من حياة الشريك، انتهى بعضها فعليا بجرائم قتل، سواء كانت الأسباب ضغوطات المعيشة أو مشكلات متنوعة بين كبيرة وبسيطة تنفلت فيها الأعصاب، وهو ما ترجمه مشهد غريب من إحدى الدول الغربية، جسد محاولة سيدة دهس زوجها، بعد نزوله غاضبًا من سيارتها، لتفريغ محتويات «شنطة» العربة، وإلقاء في الشارع، بعد نشوب مشكلة بينهما، بسبب خلاف في وجهات النظر.

وعلى مدار 120 ثانية، حاولت السيدة الانتقام من زوجها بطريقة مميتة، بعدما وصلت لمرحلة قصوى من الاستياء والغضب منه، عقب نزوله من السيارة لإلقاء بعض الأغراض من داخلها على الأرض، في محاولة لاستفزازها، لكنه لم يتوقع رد فعلها المفاجئ، إذ قررت الزوجة الغاضبة مطاردته من أجل دهسه بالسيارة.

وظهر الزوج في مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وهو يحاول الاختباء من زوجته، التي وصلت لقمة غضبها، وكررت محاولات دهسه بالسيارة عدة مرات، وفي كل مرة تزيد حدة غضبها.

وكان الزوج يراوغ زوجته وينجح من الهروب منها، لكن رد فعلها في آخر مرة جاء مختلفًا تماما، حيث نزلت من سيارتها، وركضت خلفه حتى تتمكن من ضربه، وهو بالفعل ما تمكنت من تحقيقه، إذ وجهت له عدة ضربات عنيفة، لدرجة أن الزوج ظل يصرخ من شدة الضرب.

لاقى مقطع الفيديو الذي تداول بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلا كبيرا من الرواد، إذ جاءت أغلب التعليقات ساخرة، منها: «مش قولنا الرجالة تختفي اليومين دول»، «الستات في جميع العالم بقت مفترية»، «اهرب وانفد بجلدك»، «الجو ملبش اليومين دول»، «اضرب كمان عايز أتوب»، «بتعصبني طب أهو»، «كويس أنها جت على قد الضرب مش القتل»، «ربنا معاك ويستر عليك»، «الستات افترت»، «بقيت خايف أبص لمراتي حتى ألاقيها اتعصبت»، «أدي أخرة الإفترا»، «استرها علينا يا رب إحنا غلابة».

وانتشرت جرائم العنف بين الأزواج خلال الفترة الأخيرة في جميع أنحاء العالم، خاصة البلاد العربية، إذ وفاق العنف الأسري مراحل الضرب المبرح ووصل إلى الانتقام والتخطيط للتخلص من الحياة بشتى الطرق، ولعل أبرز نموذج مشابه للواقعة السابقة، شهدت مصر مؤخرا، عندما تعاملت زوجة مع زوجها في محل كشري، بعنف شديد، بعدما نشبت بينهما مشكلة، وضربته أمام الجميع، ما أثار غضب واستياء كبير بين الرجال.