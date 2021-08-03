هكذا تواجهين متاعب مرحلة انقطاع الطمث

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تعاني المرأة خلال مرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس) من بعض المتاعب الصحية مثل زيادة الوزن والتقلبات المزاجية واضطرابات النوم والهبّات الساخنة. ويمكن للمرأة مواجهة هذه المتاعب من خلال التغذية الصحية والرياضة وتقنيات الاسترخاء.

تغذية متوازنة

وقالت الدكتورة إرمجارد تسيردين إنه يمكن للمرأة مواجهة متاعب مرحلة انقطاع الطمث من خلال بعض التدابير البسيطة، أبرزها التغذية المتوازنة الغنية بالفيتامينات والمعادن، والتي تتمثل مصادرها الغذائية في الخضروات والفواكه، لا سيما الكرنب والبروكلي والجرجير.

وأضافت أخصائية أمراض النساء الألمانية أن الثوم يتمتع بأهمية كبيرة لصحة المرأة في مرحلة انقطاع الطمث؛ حيث إنه يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية من ناحية ويحميها من ضمور العظام الناجم عن نقص هرمون الأستروجين من ناحية أخرى.

ومن المهم أيضا تناول الأغذية الغنية بأحماض أوميجا 3 المفيدة لصحة القلب، وتتمثل مصادرها الغذائية في المكسرات كالجوز وبعض أنواع الأسماك مثل السلمون والرنجة. ويراعى تناول الأسماك بمعدل مرتين أسبوعيا.

تقوية العضلات

وإلى جانب التغذية الصحية، ينبغي أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة، لا سيما تمارين تقوية العضلات، وذلك لمواجهة ضمور العضلات المصاحب للتقدم في العمر.

ولمواجهة اضطرابات النوم، ينصح البروفيسور الألماني يوهانس جورج فيكسلر بالابتعاد عن الوجبات الدسمة مساء، مشيرا إلى أنه من الأفضل عدم تناول الطعام بعد الساعة 18، وذلك بغرض تجنب مشاكل الجهاز الهضمي، التي تسلب النوم من العين.

وأضاف أخصائي طب الأمراض الباطنة والتغذية العلاجية أنه يمكن شرب كوب من شاي اللافندر قبل الذهاب إلى الفراش، مع إمكانية ممارسة تمارين الاسترخاء كاليوجا والتأمل من أجل الشعور بالراحة والهدوء، ومن ثم التمتع بنوم هانىء.

ولتجنب ما يعرف بالهبّات الساخنة (ارتفاع درجة حرارة الجسم) ونوبات التعرق الشديدة ينصح فيكسلر بالابتعاد عن الأطعمة الحريفة، وكذلك لا يجوز شرب القهوة مساء، على أن يتم شربها باعتدال نهارا.