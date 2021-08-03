مع ابنتهما أيلين.. أحمد حسن وزينب يعلنان عن انطلاق برنامج تليفزيوني: انتظرونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب عن انطلاق برنامجهما التليفزيوني بصحبة ابنتهما أيلين وذلك بعدما نشرا مقاطع فيديو عبر قناتهما الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وأكد الزوجان ظهورهما قريبًا في برنامج طبخ.

وقال اليوتيوبر أحمد حسن خلال ظهوره في مقطع الفيديو: «إحنا عندنا برنامج جديد مسافرين عشانه وهنعملكم برنامج جامد جدا هينزل قريب وتابعوا الاستوريز اللي جاية علشان فيها تفاصيل».

كما التقط اليوتيوبر مجموعة من الصور داخل لوكيشن تصوير البرنامج أثناء تحضير الطبخة الأولى التي سيقدمها الثنائي بصحبة ابنتهما أيلين التي ظهرت خلال الكواليس وهي تشاركهما إعداد الطعام في البرنامج الذي أعلنا عنه الزوجين وأكدا أنه سيذاع من خارج مصر.

وتصدر اسم اليوتيوبر أحمد حسن حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما خرجت فتاة تزعم أنه تحرش بها أثناء تواصلها معه بشأن إعلان نشره الأخير يبحث من خلاله عن فتاة لبطولة فيلم سينمائي قصير.

وأثار الفيديو الذي نشرته الفتاة عبر قناتها الشخصية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» حالة من الجدل بينما هاجم عدد كبير من رواد «السوشيال ميديا» اليوتيوبر بعد صمت وتجاهل منه ثم قرر الخروج في جلسة بث مباشر رفقة زوجته مدافعًا عن نفسه.

وخلال الأيام الماضية خرجت فتاة تدعى «سما» في مقطع فيديو، تتحدث من خلاله عن تعرضها للتحرش على يد اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، بعدما نشر إعلانا عبر خاصية القصص القصيرة المصورة، على حسابه الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، طلب خلاله البحث عن فتاة للعمل كبطلة لفيلم سينمائي قصير.

وزعمت الفتاة تعرضها للتحرش من قبل اليوتيوبر الشهير قائلة: «طلب مني ابعتله صورة بالكات فبعت قولت يمكن عايز يشوف من كذا اتجاه، فقالي انتي جسمك أبيض من حياتي، بعد كده قعد يقولي ابعتيلي صورك واتصوري ليا أنا صور خاصة وأنا رفضت، وبعدين قالي تعالي أقابلك، ولما سألته هنتقابل بكرة؟ في مكان عام؟ قال لا النهاردة ومش هينفع في مكان عام، وقالي عنوان فيلته وقالي هتكون فاضية النهاردة، ومستعد أبعتلك أوبر ياخدك ويرجعك، وأنا رفضت».