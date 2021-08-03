خطوبة الزهراء لايق صاحبة «الصوت الماسي في القرآن».. تبلغ من العمر 18 عاما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن الشيخ أحمد طلال «مدرس» النابغة «الزهراء لايق» خبر خطوبتها اليوم، ونشر صورة من قراءة الفاتحة، حيث ارتدت الزهراء صاحبة الصوت الماسي، فستانًا وطرحة من اللون الأبيض، وزينت رأسها بتاج ماسي، وجلست بجانب عريسها، وقرآ الفاتحة سويا، في خجل واضح، وذلك بعد شهر واحد من أدائها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة.

وكتب الشيخ أحمد طلال معلنا نبأ خطوبة الزهراء، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «وأخيرا شوفت بنوتي الصغيرة وهي عروسة، مليون مبروك النابغة الزهراء لايق لأحمد رمزي بن حبيبنا الغالي عمده الشباسية».

من هي الزهراء لايق قنديل

هي الزهراء لايق قنديل، من محافظة كفر الشيخ، وتبلغ الزهراء من العمر 18 عاما، وهي في الصف الثالث الثانوي.

منذ عام 2013، وحتى عام 2018، حصلت الزهراء لايق على المركز الأول في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم التي ينظمها الأزهر بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، وذلك في حفظ القرآن وتلاوته.

بدأت شهرة الزهراء منذ عام 2018، واستضافها الأزهر في سهراته خلال شهر رمضان، لتنشد وتقرأ القرآن.

يدعمها وزير الأوقاف مختار جمعة، وغيره من أئمة الأزهر بنشر مقاطع مصورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في عام 2020 حلمت الزهراء بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسب تصريحات لها، ليتحقق الحلم بعد أشهر قليلة، حيث ظهرت في المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة.

بدأت الزهراء في حفظ القرآن وتلاوته وهي تبلغ من العمر 3 سنوات.

ختمت القرآن الكريم وهي تبلغ من العمر 10 سنوات فقط، ساعدتها والدتها والشيخ أحمد طلال في حفظ القرآن منذ الطفولة.