استشاري طب نفسي: 5.4 مليون زوجة تتعرض للضرب سنويا «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، إن 5.4 مليون مرأة مصرية تضرب وتتعرض للعنف سنويا من قبل أزواجهن، و2.6 مليون مرأة تتعرض لإصابات جسدية بسبب ضرب أزواجهن لهن، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فهناك مليون زوجة مصرية تترك بيت الزوجية بعد تعرضها للضرب من قبل زوجها، و200 ألف سيدة حامل تتعرض لمضاعفات الحمل بعد ضرب أزواجهن لهن، ورغم كل هذا لا يحرر من بين كل تلك النساء محاضر بوقائع تعرضهن للعنف الزوجي سوى 75 ألف سيدة فقط، موضحا أن كل هذه الأرقام منسوبة لإحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والمجلس القومي للمرأة قبل عدة شهور.

وأضاف «القط»، خلال استضافته ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، اليوم الإثنين، أنه رغم ضخامة هذه الأرقام فإنه يرى أنها لا تعبر سوى عن ثلث حالات العنف الزوجي الذي تتعرض له المرأة المصرية على أرض الواقع بالفعل.

وكشف استشاري الطب النفسي، عن أنه وفقا لتلك الإحصائية أيضا فـ30% من النساء اللاتي يتم تعنيفهن أو ضربهن من أزوجهن، يردون على هذا العنف بعنف مضاد ومحاولة ضرب الأزواج، مضيفا: «بمعنى لو عندنا 100 ست اضربت، فيه 30 بس هترد على الضرب ده بضرب».

وأكد أنه لا يستطيع أن ينكر أن هناك عنفًا شديدًا تتعرض له السيدات في مصر، وهذا ما توضحه الأرقام والإحصائيات الحكومية والرسمية، موضحا أن الجميع يعلم جيدا أن هذه الأرقام أقل بكثير مما يحدث بالفعل على أرض الواقع، لأن هناك الكثير من السيدات لا يفصحن عما تعرضن له من عنف زوجي أو صرب من أزواجهن.