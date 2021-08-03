عبير صبري بعد لقائها بـالنجم البرازيلي: ده رونالدو ولا رونالدينهو؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة عبير صبري إن معلوماتها عن لعبة كرة القدم محدودة للغاية، لدرجة أنها لم تكن تعرف النجم البرازيلي رونالدينهو الذي التقته خلال حفل أقيم في لبنان لإحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

وكشفت عبير صبري عن أنها لم تكن تعرف رونالدينهو قبل وأثناء التقاط الصور التذكارية معه بالحفل مؤكدة أنها سألت خلال لقائها بالنجم البرازيلي بعض منظمي الحفل إن كان اسمه رونالدو أم رونالدينهو في إشارة إلى تشابه اسم الأخير مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضافت عبير خلال مداخلة هاتفية مع et بالعربي: «أنا مكنتش أعرف مين رونالدينهو أساسا ولما جينا نتصور صور تذكارية في الحفل، سألت هو ده مين، المنظمين قالولي اسألي جوزك أكيد عارفه وسألته رونالدينهو غير رونالدو قالي ده لاعب مهم جدا وتحت ميسي على طول وده لأني مليش خبرة كبيرة في الكورة ومعرفش غير محمد صلاح ورونالدو».

وتابعت ردًا على سؤال من قبل الإعلامي ربيع هنيدي حول تنظيم احتفال لذكرى تعد حزينة في الوقت ذاته قائلة: «وجهة نظر تحترم لكن القائمين على الحفل اختاروا انهم يعزموا مشاهير من لبنان ومصر وجميع أنحاء الوطن العربي لجمع تبرعات مالية لأسر الضحايا وده هدف جميل لإحياء الذكرى، الشعب اللبناني باستمرار بيعبر عن كل شيء بالفرح والبهجة والمقاومة، وحالة خلق أجواء احتفالية جزء من مقاومتهم».

وروت عبير صبري أسعد اللحظات التي عاشتها خلال الحفل: «من أسعد الحاجات اللي كانت في الحفلة وائل كافوري وأنا بحب أغانيه وسمعت آخر حاجة طرحها البنت القوية وطول الوقت كانت بتشتغل الأغنية واحنا بنسهر وجوزي حافظها وبيحب يغنيها».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية صورة جمعت الفنانة عبير صبري وصديقتها الفنانة إلهام شاهين بالأسطورة ونجم كرة القدم الشهير رونالدينهو على هامش إحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.