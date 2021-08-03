كيف ترتدي ريتا أورا صيحة النيون؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 01:37 صباحاً - تشتهر النجمة ريتا أورا بإطلالاتها العصرية التي تواكب صيحات الموضة وتسبقها أيضاً ولكن على طريقتها، فلكل إطلالة لمسة خاصة تنسجم مع هويتها. مؤخراً أطلت ريتا أورا بإطلالة صادمة فلقد ارتدت كلاً من البنفسجي والأزرق والأحمر معاً مما دفعنا الى التساؤل عن سر تنسيقها إطلالاتها الفاقعة، وعن تقنيتها الخاصة في تركيب ومزج الألوان الفاقعة، بأسلوب فني لا يخلو من الذوق.
ما أحدث إطلالة حيوية لها؟
أبدعت النجمة ريتا أورا بإطلالتها الأخيرة في حفل "لوس أنجلوس آرت شو" حيث ارتدت سروالاً بنفسجياً مطبعاً بقصة مستقيمة وخصر عال، ونسقته مع بلوزة بلون التركواز، وانتعلت حذاء أحمر من سرجيو روسي يزدان بكعب ذهبي عالي رفيع.
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كيف تحصلين على إطلالة مشابهة؟
3 خطوات لتحصلي على إطلالتها العصرية الحيوية بألوانها الفاقعة:
ارتدي هذه البلوزة التركواز المزدانة بالكشاكش من رامي بروك
نسقي معها هذا السروال من أريانا إغليسياس
وانتعلي هذا الحذاء الكرزي اللامع الرائع من سرجيو روسي.
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ما أبرز إطلالات ريتا أورا بالألوان الصارخة؟
اخترنا لك هذه الإطلالات الرائعة بألوان النيون للنجمة ريتا أورا:
- اختارت ريتا اورا المعطف الفاقع باللونين الأصفر والأزرق ونسقته معه بلوزة عالية الياقة بنفسجية وجزمة من الجلد البني العالية ووضعت حزاماً طويلاً أسود عند الخصر ونظارات سوداء قاتمة.
- ظهرت ريتا أورا بفستان ملون من القطن الأبيض المزدان على طريقة الباتشوورك بأقمشة ملونة تتصل بزخارف من الكروشيه الأبيض، وهو بقصة ميدي. لقد نسقته النجمة مع صندل pvc شفاف عالي الكعب، ووضعت نظارات mask مستطيلة شفافة.
- تألقت ريتا أورا بإطلالة ستريت ستايل عصرية بلون أصفر فاقع بطابع رياضي ونسقت معه حذاء رياضياً ابيض من غولدن غوس ووضعت نظارات زرقاء شفافة مستطيلة.
- ارتدت ريتا أورا الكنزة الصوفية الفوشيا المزدانة بخيوط سوداء مع تنورة ميني سوداء مزدانة بالكشاكش وانتعلت جزمة عالية سوداء ووضعت نظارات زجاجية بنية.
- ارتدت ريتا أورا المعطف الخالي من الأكمام بلون الأصفر النيون مع بلوزة مطاطية سوداء بياقة السلحفاة وانتعلت جزمة تيوب عالية الساق من بالنسياغا. ووضعت نظارات ورفعت شعرها بشينيون منخفض.
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