هل يمكن لحمض البانتوثينيك أن يساعد في محاربة حب الشباب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 01:37 صباحاً - إذا كنت تفكرين في استبدال علاج حب الشباب بحمض البانتوثنيك (فيتامين ب 5) ، فإليك ما يجب أن تعرفيه عن هذا المكون.

عندما نفكر في العناية بالبشرة لمعالجة حب الشباب، فمن المحتمل أن تتبادر إلى أذهاننا مكونات مجربة مثل حمض الساليسيليك وبنزويل بيروكسايد. ولكن يجب أيضاً أن تكوني على دراية بمكون ثوري جديد صاعد في عالم مكونات مكافحة حب الشباب "حمض البانتوثينيك". اكتسب حمض البانتوثينيك، المعروف أيضاً باسم فيتامين ب 5، ضجة كبيرة لخصائصه المرطبة والمضادة للالتهابات ويمكن العثور عليه في تركيبات عدد لا يحصى من منتجات العناية بالبشرة. في حين أنه قد لا يكون خط الدفاع الأول لأطباء الأمراض الجلدية ضد البثور والعيوب (حتى الآن!) ، تشير بعض الدراسات إلى أن حمض البانتوثنيك يمكن أن يقلل حب الشباب بالإضافة إلى فوائد الأخرى. إليك ما تحتاجين معرفته حول حمض البانتوثنيك لعلاج حب الشباب أو غير ذلك.

ما هو حمض البانتوثنيك؟

حمض البانتوثنيك

حمض البانتوثينيك هو عضو قابل للذوبان في الماء من عائلة فيتامين ب، يحدث حمض البانتوثينيك بشكل طبيعي في الخلايا والأنسجة، إنه موجود في الإنزيم المساعد A ، وهو مركب يلعب دوراً في تنظيم حاجز الجلد، يمكن لحمض البانتوثينيك أن يساعد حاجز الجلد في دوره في الحفاظ على الرطوبة والعناصر الضارة مثل مسببات الأمراض.

ملاحظة: في منتجات العناية بالبشرة الموضعية، ستجدين "بانثينول" بدلاً من "حمض البانتوثينيك" مدرجاً في المكونات. وهو أحد أشكال فيتامين ب 5، أن البانثينول مادة يحولها جسمك إلى حمض البانتوثينيك.

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ما هي فوائد حمض البانتوثنيك؟

ما هي فوائد حمض البانتوثنيك؟

تشير الدراسات إلى أن دور حمض البانتوثينيك في منتجات التجميل الموضعية قد يكون مرتبطاً بخصائصه المضادة للالتهابات ويمكنه أيضاً تعزيز نعومة البشرة، وذلك بفضل خصائص الترطيب. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يتم دمجه في منتجات الشعر والأظافر لمنع تجاعيد أو تجعد الأظافر وتقشير الأظافر، وذلك بفضل فوائده المرطبة.

كما ظهر حمض البانتوثينيك كمكافح محتمل لحب الشباب. قد تكون بسبب خصائصه المضادة للالتهابات وتنعيم البشرة. يتسبب الالتهاب في زيادة نشاط الغدد الدهنية في الجلد، مما يسمح لبكتيريا الجلد والخميرة المسببة لحب الشباب بالنمو.

حتى لو لم تكوني عرضة للإصابة بحب الشباب، فقد تستفيدين من دمج المنتجات التي تحتوي على حمض البانتوثنيك لأسباب أخرى. على سبيل المثال ، تشير الأبحاث إلى أن حمض البانتوثينيك ليس مرطباً فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضاً في الحفاظ على مرونة الجلد، ولذلك ستجدين غالباً مادة البانثينول في المنتجات التي تستهدف علاج الإكزيما أو التهيج أو الحكة.

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