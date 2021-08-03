الامارات | انطلاق دورات بيت العود الموسيقية في «القطارة»

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورات بيت العود الموسيقية في «القطارة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن مهمته الفنيّة لنشر الثقافة الموسيقية والوعي بها، بدأ «بيت العود» في أبوظبي تنظيم دورات ودروس تخصصية لتعليم الموسيقى في مركز القطارة للفنون في منطقة العين، ليكمل مسيرته في الحفاظ على تراث الموسيقى العربية التقليدية، وتنشئة جيل جديد من العازفين الكلاسيكيين المحترفين.

ويأتي تقديم بيت العود لدروسه الجديدة في العين بعد النجاح الكبير الذي حققه في أبوظبي، حيث يسهم في تعليم وتدريب العديد من الموسيقيين والمغنين لبدء مسيرتهم المهنية.

وأُقيم حفل موسيقي افتراضي لمعزوفات عربية كلاسيكية مستوحاة من الموسيقى الإماراتية التقليدية يوم 31 يوليو الماضي، أحياه عدد من موسيقيي بيت العود مع أساتذة العود والكمان والقانون وغيرها من الآلات الموسيقية.

وقال الرئيس الفني لبيت العود الفنان والموسيقار نصير شمة: «منذ انطلاقة بيت العود في أبوظبي عام 2008 وهو يشق ببرامجه ودوراته التعليمية نهجاً دؤوباً لتعزيز مكانة الموسيقى الكلاسيكية وتقديرها في المجتمع، محافظاً بذلك على التقاليد الموسيقية الثرية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومواصلة تجديدها، وتخريج جيل جديد من الشباب العربي الشغوف بالموسيقى العربية وموروثها الغني. ويسرّني للغاية أن أشهد انطلاق دروسنا الموسيقية في العين لنواصل هذه المسيرة الناجحة نحو تأسيس مركز عالمي وإقليمي لدول الخليج العربي، والذي سيعزز بلا شك من دعم المواهب الموسيقية اللامعة من أبوظبي ولسائر دول العالم».

تشمل دورات بيت العود في مركز القطارة للفنون دروساً في العود، والقانون، والكمان، إلى جانب دروس الصولفيج الافتراضية عبر الإنترنت على أيدي أساتذة متمرسين. والدورات متاحة للجميع فوق ثماني سنوات.

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