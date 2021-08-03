الامارات | نجاح الأسبوع الأول من حملة «عيش إجازتك»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح الأسبوع الأول من حملة «عيش إجازتك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّقت جزيرة ياس، في أبوظبي، نجاحاً في الأسبوع الأول من إطلاق حملتها الترويجية الجديدة بعنوان «عيش إجازتك صح في جزيرة ياس»، التي نالت شهرة واسعة في السبعينيات، وتلقى الفيديو الموسيقي ذو الطراز القديم تفاعلاً قوياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، حيث حصد أكثر من 2.4 مشاهدة على منصة «إنستغرام» الخاصة بالوجهة، وأكثر من مليون مشاهدة على منصة «يوتيوب» في الأسبوع الأول من نشره.

وتأخذ الحملة الجديدة، التي تأتي في إطار فيديو موسيقي، المشاهدين في رحلة غنائية مع معزوفة جزيرة ياس الجديدة، مستوحاة من أغنية فرقة «بي جيز» الكلاسيكية. ويستعرض الفيديو المعالم الترفيهية الأكثر شهرة في جزيرة ياس.

وتعطي الحملة للزوّار لمحة عن العطلة الاستثنائية التي تعدهم بها الوجهة، والتي تتضمن كل ما يتطلع إليه محبو قضاء العطلات، بدءاً من المدن الترفيهية التي حطمت الأرقام القياسية، وسباقات السيارات، وتجارب التسلق والقفز الحر الداخلي، والعديد من التجارب عالمية المستوى، بما فيها تجارب التسوق، وتناول الطعام، ولعب الغولف، والإقامات الفندقية الفاخرة، والتي تجتمع في جزيرة ياس، التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتراً مربعاً.

وتحتفي الأغنية المستوحاة من حقبة السبعينيات بالأثر الإيجابي للعطلات في الأفراد، وتذكرهم بأهمية أخذ قسط من الراحة، في رسالة مفعمة بالإيجابية والأمل، مع لمحة سريعة تبين الفرق بين العطلات في الماضي والحاضر والمستقبل. كما تسلط الحملة الضوء على إجراءات الصحة والسلامة المشددة، المتّبعة في الوجهة، لضمان صحة الزوار وسلامتهم.

وتم إطلاق الحملة لتكمل مجموعة باقات العطلات الصيفية التي توفرها الوجهة، لتمنح محبي العطلات لمحة عن السماء الزرقاء وأشعة الشمس، وأنشطة ركوب الأمواج، والمدن الترفيهية التي تحتضنها دولة الإمارات.

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