الامارات | «الرضاعة الطبيعية بالشارقة» تطلق فعاليات توعوية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الرضاعة الطبيعية بالشارقة» تطلق فعاليات توعوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفالاً بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2021، الذي يحمل هذا العام شعار «الرضاعة الطبيعية مسؤولية مشتركة»، تنظم «جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية»، التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، برنامج فعاليات توعوية، بالتعاون مع أصدقاء الصحة من دولة البحرين، بهدف التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها، وتحسين الصحة الجسدية والنفسية للأطفال والأمهات.

ويتضمن البرنامج عدداً من المحاضرات التثقيفية الافتراضية والمبادرات التوعوية، يقدمها نخبة من المختصين والاستشاريين الصحيين في مجال الرضاعة الطبيعية.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية لجمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية: «نجدد في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الالتزام برؤية راسخة تجاه توفير بيئة آمنة، ورعاية صحية متكاملة للأطفال، لضمان مستقبل يخدم نشأتهم، ويخدم تطلعات إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة. وننظر إلى هذه المناسبة بمثابة رسالة لنا جميعاً، مؤسسات وأفراداً، لتسهيل القوانين والتشريعات التي تساعد الأمهات على تقديم الرضاعة الطبيعية لأطفالهن». وأضافت الشيخة بدور القاسمي: «تتبنّى إمارة الشارقة التشجيع على الرضاعة الطبيعية، انطلاقاً من رؤية مركزية أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تجاه الاستثمار في الإنسان، بوصفه رأس المال الأثمن، الذي يضمن تحقيق مشروع الإمارة الحضاري. ونتطلع إلى أن نواصل مسيرة العمل التي قادتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لنضمن تحسين الصحة الجسدية والنفسية للأطفال والأمهات». أشارت رئيسة جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، المهندسة خولة عبدالعزيز النومان، إلى أن الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، يعتبر من أبرز الفعاليات السنوية التي تحرص الجمعية على المشاركة بها، واستثمار هذا الحدث كمنصة توعوية، من خلال تنظيم الحملات والبرامج التوعوية.

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