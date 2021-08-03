الامارات | «أراضي عجمان» تشارك في «صيفنا سعادة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أراضي عجمان» تشارك في «صيفنا سعادة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، مشاركتها في النسخة الثانية من برنامج «صيفنا سعادة»، بهدف الإسهام في دمج وتمكين مختلف فئات المجتمع في بناء المستقبل، والمشاركة الفعالة في تعزيز التنمية المستدامة، واكتشاف المواهب والطاقات الإبداعية لدى الشباب، وتعزيز سعادتهم من خلال الفعاليات والأنشطة التفاعلية التي يقدمها البرنامج.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أهمية المشاركة في برنامج «صيفنا سعادة»، لاسيما بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى من البرنامج، والتي كانت فرصة مواتية لأفراد المجتمع من مختلف الفئات والأعمار، لاستعراض طاقاتهم ومواهبهم في شتى المجالات.

وأوضح المهيري أن الدائرة تشارك في هذا البرنامج من خلال مبادرة «الوسيط المواطن»، وهي مبادرة موجهة للمواطنين الشباب، لشجيعهم على ممارسة مهنة الوساطة العقارية، والعمل في القطاع العقاري.

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