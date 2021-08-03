الامارات | «الناشر الأسبوعي» تتناول ظاهرة تهميش الشاعرات الإسبانيات

شكرا لقرائتكم خبر عن «الناشر الأسبوعي» تتناول ظاهرة تهميش الشاعرات الإسبانيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناولت مجلة «الناشر الأسبوعي» ظاهرة تهميش الشاعرات في الأدب الإسباني منذ القرون الوسطى، مسلّطة الضوء على ثلاثة كتب لمختارات من الشعر النسائي صدرت حديثاً.

ونشرت المجلة، التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، في عدد أغسطس الجاري، موضوعاً تناول مشروع الشارقة الثقافي منذ «رؤية الأساس» التي رسمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قبل أربعة عقود، موضحة الدور الرائد للشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، أول رئيس لدائرة الثقافة في الشارقة منذ تأسيسها عام 1981. واستعرضت المجلة في عددها الـ34، مختارات للشعر البولندي خلال 500 عام، وحواراً مع الشاعر الإيطالي بيبي كوستا، و رئيس المركز الوطني للكتاب في الجزائر، الدكتور جمال يحياوي.

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