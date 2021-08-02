تعرف على موعد نتيجة الثانوية العامة 2021.. ورسائل هامة من أوائل العام الماضي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 ورسائل مهمة من أوائل طلبة العام الماضي بعد أن أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعدها بعد الانتهاء من جميع أعمال امتحانات الثانوية خلال 10 أيام.

وقال «شوقي» خلال تصريحاته لوسائل الإعلام إن نتيجة الثانوية العامة 2021 ستعلن في جميع المواد الدراسية، بعد انتهاء تصحيح كامل المواد والتي تتم إلكترونيا من خلال وسائل متطورة دون تدخل من العنصر البشري تطبيقًا لمبادئ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تعرف على موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 ورسائل مهمة من أوائل طلبة العام الماضي

وأكد وزير التعليم أن الوزارة كانت حريصة على انتظام سير أعمال الامتحانات في جميع أنحاء الجمهورية دون أي معوقات، مشددا على جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بضرورة التركيز وعدم الاهتمام بما يثار على مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، عددًا من النصائح للطلاب بضرورة متابعة جلسات البث المباشر على منصة حصص مصر التعليمية، والحرص على التعلم من وسائل مختلفة، حتى يكونوا جاهزين للامتحانات في الأعوام المقبلة.

وأوضح «شوقي» أن الثانوية العامة 2021 ستعتبر الأفضل في تاريخها موضحا أن جميع الامتحانات التي عقدت اعتبارا من 10 يوليو، تعتمد على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، وعقدت بنظام الأسئلة الموضوعية، لافتا إلى أنه لا صحة لما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عمليات تصحيح العينات العشوائية.

يشار إلى ان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشف اليوم حقيقة ما تداولته بعض صفحات السوشيال ميديا من منشورات بحدوث تلاعب في كراسات الإجابة لطلاب الثانوية العامة أثناء عملية التصحيح بهدف تغيير الدرجات وتبديل الأوراق وهو ما نفاه المركز في بيان له اليوم الإثنين.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع الوسائل الإعلامية ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الموضوعية في نشر المعلومات والأخبار خاصة المتعلقة بالجهات المعنية، وحث المركز على التأكد قبل نشر معلومة لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).

وحثت الطالبة آلاء إبراهيم من أوائل الجمهورية في الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي 2019/2020، شعبة علمي رياضة التي التحقت بكلية الهندسة جامعة القاهرة في مقطع فيديو سابق على المذاكرة لمدة 8 ساعات خلال اليوم العادي، قائلة: «لكن أيام الامتحانات كان الموضوع محتاج جهد أكبر وبالتالي حاولت أزود عدد الساعات شوية وبالفعل وصل عدد ساعات المذاكرة إلى 10 أو 11 ساعة يوميًا».

ووجهت ألاء مجموعة من النصائح للطلاب حينها منها تنظيم الوقت والاجتهاد قدر المستطاع مضيفة أنه ينبغي على الطلاب الإيمان من داخلهم بأن الله لن يُضيع أي مجهود، وثانيًا أن ينظمموا أوقاتهم لأن ذلك مهم للغاية، وأخيرا: اجتهاد الطلاب قدر المستطاع في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.