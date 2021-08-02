وصلة رقص ولايف.. آخر ظهور للمطربة سمر داخل سيارتها على طريق سريع «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم المطربة سمر حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد تعرضها لحادث تصادم أثناء قيادتها سيارتها على طريق الساحل الشمالي ما أدى إلى تحطم السيارة بالكامل، وإصابتها هي وعدد من أصدقائها بإصابات خطيرة.

كان آخر ظهور للفنانة سمر وهي تقود سيارتها منذ عدة أسابيع حيث طلت على جمهورها ومتابعيها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بجلسة بث مباشر من داخل السيارة بينما ظهرت وهي ترقص على أنغام أغنية شهيرة للفنان عمرو دياب.

وتعرضت المغنية الشابة سمر لحادث أثناء قيادتها السيارة على طريق الساحل الشمالي منذ ساعات ونشر الحساب الشخصي لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مجموعة من الصور حيث تحطمت سيارتها بالكامل ما أدى إلى إصابتها ومجموعة من أصدقائها بإصابات خطيرة.

ونقلت «سمر» ومن كان يرافقها رحلتها إلى الساحل الشمالي لأحد المستشفيات القريبة من مكان وقوع الحادث من أجل تلقي العلاج بعدما أصيبت بكسور وشروخ في الظهر والذراع، الأمر الذي يستدعي إجراء عملية جراحية بينما انتقل فريق من المباحث ورجال المرور إلى مكان الحادث وتم رفع آثاره، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

سمر هي مطربة شابة صدر لها عدد من الأغاني المصورة على طريقة الفيديو كليب كما شاركت في إحدى أغانيها مع مطربي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا، وتحرص على مشاركة جمهورها بعض الفيديوهات على حسابها بموقع «إنستجرام».

وتحرص سمر على نشر العديد من الصور الشخصية التي تأخذ طابع الجرأة على حسابها بانستجرام ولديها ما يقرب من مليون متابع وتحب السفر والأزياء والغناء.

وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك عن الحادثة «بموت عربيتي بقت فحم، وأنا بموت أدعولي» وكانت آخر أعمالها هي أغنية بعنوان «لغز كبير» وطرحتها منذ أشهر.