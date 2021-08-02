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«مريضة سرطان» تتفاجأ بصورتها في حملة لتنظيف المقابر.. وأزهري يطمئنها

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حنان

فوجئت سيدة ثلاثينية تدعى «حنان» ببعض مقاطع الفيديو والصور المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أثناء حملة تطهير المقابر من أعمال السحر والشعوذة بإحدى قرى محافظة الجيزة، واكتشفت أن أحد الأشخاص «عمل لها عملًا».

وقالت حنان: «حدثتني إحدى صديقاتي في وقت متأخر ليلة أمس عبر تطبيق ماسنجر وفوجئت بإرسالها لي بعض الفيديوهات لمجموعة من الشباب المتطوعين لتنظيف المقابر من أعمال السحر والشعوذة وأخبرتني أن إحدى الصور التي نشرتها على حسابي بفيس بوك، عثر عليها مدفونة داخل أحد المقابر في كيس بلاستيك ومكتوب عليها بعض الطلاسم والأرقام» حسبما أكدت لـ«الوطن».

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وأضافت حنان: «خلال الفترة الماضية كنت أعاني من آلام شديدة بالمعدة والبطن وضيق في التنفس وخضعت لتحليل وأشعة لدى طبيب جهاز هضمي وأخبرني بأنني مصابة بورم في المعدة وأشعر بخوف شديد وصداع منذ فترة، أنا عمري ما أذيت حد ومش قادرة أقف على رجلي وكل يوم حالتي بتسوء ومش مسامحة أي حد أذاني».

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وأكدت صديقة السيدة حنان وتدعى ولاء في حديثها لـ «هن» أنها عثرت على مقطع فيديو لمجموعة من الشباب المتطوعين بإحدى قرى الجيزة للبحث عن أعمال السحر المدفونة داخل مقابر القرية في جروب على موقع فيس بوك باسم«يوميات زوجة مع حماتها» وبداخل هذا الفيديو صورة لصديقتها حنان ثم أرسلتها لها لإخبارها بما حدث لكنهما لم يتواصلا مع مجموعة الشباب حتى هذه اللحظة لمعرفة إن كان تم حرق السحر أو ما زال معهم. 

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ومن جانبه كشف الشيخ رمضان عبد المعز أحد علماء الأزهر خلال حديثه لـ «هن» أن هناك أعراض مختلفة للسحر والحسد والمس وجميع ما سبق يرتبط بشكل مباشر بهذه الأعراض لكن لا نستطيع الجزم بأن السحر قد يتسبب في الأورام الخبيثة، فقد تكون من باب الصدفة أو قد يتسبب السحر في ذلك فهذه المسألة لا تخضع لرأي واحد لكن عليها أن تكمل العلاج من الورم الخبيث فهذه أمور طبية وعليها الاستعانة بقراءة القرآن والحفاظ على الصلاة، والأذكار أما السحر فمفعوله سينتهي بمجرد حرقه. 

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وفي سياق متصل فوجئت اليوتيوبر الشابة مي عبد الرحمن قبل أيام بتداول بعض الصور لـ«عمل سحر مدفون» لها باستخدام صورتها وهي ترتدي تيشيرت فريق الإسماعيلي عثر عليه مجموعة من الشاب أثناء حملة لتطهير المقابر بمحافظة الإسماعيلية.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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