أول فيديو من جنازة عروسة بني سويف: ماتت بعد ساعة من الفرح وشيعها المئات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شيع المئات من أهالي قرية ميدوم، جثمان إسراء شعبان عروسة بني سويف، البالغة من العمر 18 عاما، بعدما توفيت عقب فرحها بساعة واحدة، نتيجة السكتة القلبية، حيث رقصت وزغردت مع المعازيم، ثم ذهبت إلى بيتها عقب ساعة واحدة فقط من الفرح، ولكن أهلها وأصدقاءها فوجئوا بها في حالة إعياء وتعب شديدة بعد الفرح، «فضلت عيانة جدا، وجالها هبوط وقعدت ترجع فخدناها على المستشفى»، وفي خلال الطريق إلى المستشفى، توفيت إسراء شعبان، وهو ما جعل الكثيرين في حالة صدمة، نتيجة إعلان الطبيب أن وفاتها نتيجة السكتة القلبية.

أول فيديو من جنازة إسراء شعبان عروسة بني سويف

ونشرت آية أحمد إحدى صديقات إسراء شعبان، فيديو من تشييع جثمان إسراء، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأظهر الفيديو خروج المئات من أهالي قرية ميدوم، والقرى المجاورة لتشييع جثمان إسراء، حيث اصطف أهالي بني سويف، حول جثمانها، في طريقه إلى مثواه الأخير.

وتحولت حسابات أهالي ميدوم، على فيس بوك منذ دفن إسراء شعبان، إلى دفتر عزاء وحزن شديد، ناعين الفتاة الشابة.

سبب وفاة عروسة بني سويف

وعن سبب وفاتها، قال دكتور وليد العوضي، استشاري القلب والأوعية الدموية، إن احتمالية أن تكون الفرحة الزائدة هي سبب الوفاة مستبعد، «هي فرحت من أول ما اتخطبت، والفرحة الزيادة ممكن تموت، لو في خلل في كهربية القلب، أو لو حصل عنف من العريس ونزيف مثلا، ممكن ده يؤدي لوفاتها بالسكتة القلبية، ولكن يصعب تحديد كل تلك الأسباب، وعادة ما يكتب الطبيب الشرعي سبب الوفاة العام».

وأضاف: «كان لازم فحص كويس جدا، لكن لو في حاجة جنائية صعبة يعرفها الدكتور في ساعتها ولازم تحاليل وحاجات كتير».