نتيجة الثانوية العامة 2021.. كيف تلتحق بتخصص يحتاجه سوق العمل؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بمجرد انتهاء الثانوية العامة، ينشغل الطلاب بـ نتيجة الثانوية العامة 2021، ونظرا لأن نظام العام الحالي، جديد من نوعه شهد توترا، وخوفا من الامتحانات، وبالتالي خوف من نتيجة الثانوية العامة 2021، ولكن بعض خبراء سوق العمل يؤكدون على أن مجموع الثانوية العامة ليس نهاية المطاف، وإنما يختلف سوق العمل في كثير من المتطلبات، كما أن هناك أعمالا تدر مالا لا يشترط معها مجموع ثانوية عامة عال، وإنما يجب الالتحاق بجامعة ليكون العامل حاصل على شهادة عالية فقط، وفيما يلي نصيحة من «سامر عادل»، خبير الموارد البشرية في عدد من الشركات، الذي تنقل بين سوق العمل في مختلف المجالا، يقدم نصائح للطلاب للالتحاق بتخصص يحتاجه سوف العمل.

نتيجة الثانية العامة 2021 ونصائح للالتحاق بتخصص يحتاجه سوق العمل

قال خبير الموارد البشرية إن أرباب الأعمال بنسبة 90% لا ينظرون إلى مجموع الثانوية العامة، وإنما ما يحتاجونه بالفعل هو التخصص الجامعي، وليس الثانوية العامة، بالإضافة إلى أن هناك تخصصات يحتاجها سوق العمل لا تتطلب مجموعا كبيرا في الثانوية العامة، مثل تخصص الموارد البشرية نفسه، وإنما يمكن أن يكتفي خريج الجامعة بالدورات التدريبية المعتمدة ليكون مسؤول موارد بشرية ناجحا، وهي وظيفة تحتاجها كافة الشركات، ولها مردود مادي جيد.

أما عن التخصصات الأخرى الموجودة في سوق العمل ولا تحتاج مجموع في الثانوية العامة، هي تخصص البيع، ولا يحتاج سوى كلية التجارة، وبالنجاح فيه يمكن أن يصبح البائع في شركة صغيرة صاحب شركة تسويق كبيرة بمهارات فردية، وقليل من الدراسة الأكاديمية والدورات التدريبية.

وأكمل سامر إن هناك كثير من الوظائف في سوق العمل التي تحتاج إلى دورات تدريبية أكثر من مجموع الثانوية العامة، والكليات العلمية التي تحتاج إلى مجموع كبير، ومن بينها معظم الوظائف المكتبية، والبيع، والتجارة، وحتى إدارة المكاتب.