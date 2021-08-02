الملابس المناسبة لكل امرأة حسب شكل سيقانها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

كثيراً ما ننجذب إلى الموضة العصرية، وقد تغري البعض منا، حتى إن لم تكن تلائم شخصيتنا أو أشكال أجسامنا، ويمكن للبناطيل الضيقة والكعب العالي أن تدمر شكل جسمك الطبيعي، ويظهر ساقيك بمظهر أقل جاذبية أمام الآخرين.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم بعض النصائح البسيطة لاختيار الملابس المناسبة لكل امرأة حسب شكل سيقانها، وفق ما أورد موقع "brightside".

1. إذا كان لديك سيقان نحيفة جدا

تحلم العديد من النساء بساقين رفيعتين، لكن في بعض الأحيان لا نزال بحاجة إلى تحقيق التوازن بين الجزء العلوي والسفلي من الجسم، لذلك، إليك بعض النصائح التي يمكنك استخدامها إذا أردت إظهار ساقيك:

- تجنبي الكعب العالي العريض والسميك، لأنه قد يبدو كبيراً جداً مقارنة برجليك.

- اختاري كعبًا بأطراف أمامية مستديرة، لأن إصبع القدم المدبب يمكن أن يجعل ساقيك تبدو حادتين للغاية.

- الفساتين أو التنانير الضيقة والمستقيمة تلائمك أكثر.

- اختاري الملابس التي تساعد على خلق الوهم بوجود منحنيات في منطقة الوركين والفخذ، مثل: الفساتين أو التنانير بقصة "البيبلوم" أو تلك متعددة الطبقات والجيوب، إذ يمكنها منحك حجماً إضافياً حول منطقة الوركين.

- الفساتين والتنانير بقصة A، ستبدو جميلة أيضاً للسيقان النحيفة.

2. إن كانت عظام ركبتيك بارزة أو سيقانك شاحبة أو بها ندوب

هناك بعض التفاصيل التي من الأفضل إخفاءها، وذلك لأنها يمكن أن تشتت انتباهنا كثيرًا عن المظهر العام، على سبيل المثال، الركبتين الحادة والساقين شاحبة للغاية، يمكن أن تكون الجوارب حلاً، لكن في الصيف الحار ، فهي ليست خيارًا حقًا. بدلاً من ذلك، يمكنك تجربة هذه النصائح:

- يجب أن تغطي التنورة الركبتين.

- ارتدي تنورة أو فستان فضفاض.

- تجنبي التنانير القصيرة والفساتين ذات الأنماط والتفاصيل الكثيرة.

- تجنبي الأحذية الداكنة إذا كانت ساقيك شاحبة جدًا.

3. إذا كنت ترغب في جعل ساقيك تبدو أطول

الكعب العالي هو الحل الأمثل إذا كنت ترغبين أن تبدو أطول، ولكن قد يكون الأمر مرهقاً وغير عملي أحياناً إن كنت ترغبين ارتداءها يومياً، لذا إليكِ بعض الخيارات التي قد تساعدك في ذلك دون الحاجة إلى ارتداء الكعب العالي.

- تجنبي الأحذية الداكنة والطويلة إلى حد الكعبين، لأنها ستلغي طول الكاحل وتجعل قدميك تبدو أقصر.

- إذا كنت ترتدين تنورة أو فستان بدون جوارب طويلة، اختاري الأحذية الـ "nud"، لتجعلي قدميك يبدو كخط طويل، وإذا كنت ترتدى الجوارب الطويلة، اختاري الأحذية باللون نفسه.

- اختاري التنانير والبنطلون عالية الخصر.

- تجنبي القمصان الطويلة والفضفاضة.

- السراويل القصيرة أو الطويلة التي تنثني عند الكاحلين أو تحجبها أحذيتك قد تجعل قدميك أقصر، لذا ركزي على ارتداء البنطلونات الطويلة والتي تتناسب مع طول الجسم.

4. إذا كنت تعانين من السمنة في منطقة الساقين والكاحلين

لا توجد مشكلة في الساق والكاحلين، إذا كنت تعرفين كيف ترتدين ثيابك وعلى دراية بالأشياء التي يجب تجنبها:

- لا تحاول إبراز هذه المنطقة من خلال ارتداء أحزمة حول كاحليك أو الساق، لذا الحذاء الخلفي الذي يلتف في الخلف هو الأفضل لك.

- يمكن للأحذية ذات الأصابع المدببة أن تجعلك تبدين نحيفة وساقيك طويلتين.

- يمكن للتنانير الضيقة والمستقيمة التركيز أكثر على الأجزاء السفلية من الساقين، لذا ارتدى بدلاً منها التنانير أو الفساتين بقصة A.

- ارتدى ألوانًا داكنة أسفل الخصر، وألوانًا أفتح بالقرب من وجهك.

- تجنب الأحذية المسطحة، سيبدو الكعب العالي متوسط الطول رائعاً بالنسبة لك.

5. إن كانت سيقانك مقوسة

يمكن تصغير الأرجل المنحنية باستخدام الألوان والأشكال المناسبة:

- لا ترتدى سراويل ضيقة للغاية، بدلًا من ذلك، ارتدى سروالا طويلًا فضفاض وواسع.

- تجنب التنانير المستقيمة التي تصطدم بالركبة، حيث تعتبر التنورة ذات منتصف الساق أو التنورة الطويلة المتدفقة خيارًا أفضل.

- ارتدي سراويل بألوان أحادية بدلاً من تلك التي تحمل عدة رسومات أو أشكال، وحاولي اختيار حذاء بنفس لون السروال.