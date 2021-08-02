في الصيف.. 3 أعشاب سحرية يجب تناولها لزيادة مناعتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ما يجب أن يقلق المرء حاليا هو فيروس كورونا الواسع الانتشار، من المربك بشكل متزايد التمييز بين فيروس كورونا الجديد أو السعال غير المؤذي أو الإسهال الموسمي.

ومع ذلك، هذه المرة، لدينا ثلاثة أعشاب فائقة لإنقاذنا وتقوية مناعتنا، هذه الأعشاب المنزلية السحرية هي علاجات مهمة، نستعرضها وفقا لموقع food.ndtv.

الريحان

يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للشيخوخة، يعتبر منشط للجسم والعقل والروح، ويعزز إنتاج الأجسام المضادة في جهاز المناعة لدينا، مما يساعدنا على التخلص من الأمراض.

الريحان أيضا طعام مميز، يساعد في تخفيف التوتر والضغط النفسي، لذلك، يمكن لفنجان من شاي الريحان الساخن أن يحسن مناعتك وصحتك العقلية.

عشب جيلوي

غالبا ما يطلق عليه عقار عجيب، يعزز مناعتنا ضد الأنفلونزا الموسمية، مضادات الأكسدة الموجودة فيه تحارب الجذور الحرة وتزيل السموم من الجسم.

يعمل جيلوي كعامل سكر الدم ويساعد مرض السكري من النوع 2، كوب من عصير جيلوي في اليوم يمكن أن يمنع الكثير من الأمراض أكثر مما نتخيل، كما أنه يساعد على إزالة السموم من بشرتنا، ويمنح بشرة مشرقة ومتوهجة وسط الرطوبة الزائدة والغبار والتلوث الموسمي.

الكركم

على العديد من المركبات التي تجعله واحدًا من أكثر نباتات الأزهار قيمة في العالم، الكركمين هو أبرز هذه المركبات، من الغذاء إلى العناية بالبشرة، نستخدم الكركم في كل مكان، يمكن أن يعزز مسحوق الكركم الأصفر المشرق مع كوب من الحليب مناعتنا أثناء التئام الجروح في الجسم.

تصبح بشرتنا جافة بسبب الرطوبة في الرياح الموسمية، الكركم يرطب البشرة الجافة ويمنع التصبغ، كما يمنع ظهور حب الشباب.

يحتوي الكركم على خصائص مضادة للعدوى تحمي الجسم من الأمراض المعدية أثناء التغيرات الموسمية، ويمكننا استخدامها بصنع الكاسات أو خلطها بكوب من الحليب أو استهلاكها واستخدامها بأي طريقة أخرى.

يساعد الكركم في تحسين عملية الهضم في الجسم، كما أنه يزيد من التمثيل الغذائي في الجسم وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن، كما أنه يجعل الجسم دافئًا ويقلل من آلام الجسم.

هناك فرق كبير بين أعراض مرض كوفيد 19 وأمراض الرياح الموسمية، لذلك، يُنصح باتخاذ احتياطات صارمة لأن الرعاية الذاتية ستساعد في الحفاظ على الأعراض في مكانها، إن تقوية أجسامنا بجهاز مناعي مرن أمر في غاية الأهمية، لأنه يمكن أن يساعدنا في درء الفيروسات والبكتيريا، يمكن تحقيق ذلك باتباع خطوات مثل تناول طعام صحي غني بالمغذيات للحفاظ على رطوبتنا في جميع الأوقات، تعمل الأعشاب بالفعل كأفضل معزز طبيعي للمناعة، يمكن أن يساعد تضمينها في نظامنا الغذائي المعتاد في الحفاظ على صحتنا خلال هذا الموسم.