هبة قطب.. تصريحات مثيرة للجدل وبوركيني ونصائح نسوية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الزوجية والأسرية، محركات البحث على «جوجل» بسبب تصريحاتها بعد تغليظ عقوبة ختان الإناث، لأنها رأت أن تلك العادة مؤذية للفتاة لكنها لا تؤثر عليها، وفيما يلي أبرز المواقف التي تصدرت فيها هبة قطب التريند، وتصريحاتها الغريبة التي تغرد فيها خارج السرب.

تصريحات هبة قطب المثيرة للجدل

قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الزوجية، خلال استضافتها ببرنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «MBC مصر» إنه من الصعب وصول السيدات حاليا إلى سن الأربعين مع استمرار الدورة الشهرية الخاصة بهن: «الستات مش بيوصلوا للأربعين أصلا، دي حاجة معروفة».

وتحدثت هبة قطب عن المايو البوركيني بعد تعرض ابنتها للمنع من النزول في حمام سباحة أحد نوادي المجمعات السكانية الشهيرة، وقالت عن تلك الواقعة، «أنا بساند بنتي وهي عندها حق في كل اللي قالته، الموضوع حرية شخصية اللي تلبس مايوه بكيني أو شرعي هي حرة».

وفي تصريح آخر مثير للجدل تحدثت الدكتورة هبة قطب، خلال استضافتها في برنامج «الحكاية» والمذاع عبر فضائية MBC مصر،، أستاذة الطب الشرعي بجامعة القاهرة، عن فائدة الأحضان في الشتاء.

وقالت قطب: «الحضن موجود للي عايز، دي حاجات ببلاش، السعادة الزوجية والأسرية هي أرخص أنواع السعادة».

وأضافت خلال البرنامج، «في نقاط للطاقة موجودة في العنق وفم المعدة، دول أكتر نقطتين بيتضغطوا أثناء الحضن، بينتج عنه أنه بيهبط ضغط الدم، فبيشعر الشخص بالأمان والاحتواء، وبيقلل الألم بعد العمليات».