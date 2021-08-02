وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي.. سهلة التحضير داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحرص الكثير من السيدات والفتيات على الاتجاه إلى استخدام الوصفات الطبيعية في تبييض البشرة والحصول على نضارتها، من خلال بعض الأغذية والمنتجات الطبيعية التي يأتي على رأسها الزبادي، لذلك يقدم «هن» خلال هذا التقرير أبرز وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي، بحسب موقع «ستايل كريز».

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

الزبادي بالشوفان

المكونات

1- معلقة كبيرة من الزبادي.

2- ملعقة كبيرة من مطحون الشوفان.

3- ملعقة كبيرة من النشا.

4- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

5- ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

- اخلطي الشوفان مع الزبادي وعصير الليمون.

- قومي بإضافة النشا وعسل النحل.

- قومي بتقليب الخليط جيدا.

- يوضع داخل الثلاجة لمدة ربع ساعة.

- يوضع على البشرة حتى يجف.

- يتم فركه على البشرة بشكل دائري.

- اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

الزبادي بالليمون

طريقة التحضير

قومي بعصر نصف ليمونة على نصف الكمية من علبة الزبادي.

- قلبي المزيج جيدًا.

- يتم وضعه على الوجه لمدة ربع ساعة.

- اغسلي الوجه جيدًا.

الزبادي بالخيار

طريقة التحضير

قومي ببرش حبة الخيار داخل الخلاط مع كوب صغير من الماء.

- صفيها بشكل جيد.

ضعي المياه بعد التصفية على نصف علبة زبادي.

- قومي بتوزيع الخليط على الوجه جيدا.

- اغسلي وجهك بعد مرور 10 دقائق على الأقل.

نصائح للعناية البشرة خلال فصل الصيف

وحسبما كشفت مسبقا، أخصائية التجميل ميرنا كساب، في لقاء إعلامي لها، تلك مجموعة من النصائح للعناية بالبشرة خلال أيام فصل الصيف.

- الإكثار من تناول الماء على مدار اليوم.

- اتباع نظام غذائي صحي من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الماء مثل الفاكهة والخضروات.

ـ استخدام المرطبات اللطيفة على البشرة.

الحماية من أشعة الشمس واستخدام واقي الشمس.

- ارتداء الملابس الفاتحة لعكس أشعة الشمس.

- تخفيف استخدام مستحضرات التجميل.