من هي المطربة سمر.. معلومات عن صاحبة أشهر حادث: العربية اتفحمت «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حوادث كبيرة يشهدها طريق الساحل الشمالي، بشكل دوري، وآخرها تعرض المطربة سمر، لحادث سير، حيث تفحمت سيارتها بالكامل، وأصيبت المطربة بكسر بالذراع وشرخ بالظهر وستقوم بإجراء جراحة بعد يومين، كما نقلت هي ومن معها إلى المستشفى، وفيما يلي أبرز المعلومات عن المطربة سمر، بعد تعرضها لحادث سير في الساحل الشمالي.

من هي المطربة سمر بعد حادثتها

غنت سمر مع حسن شاكوش وحمر بيكا، وشرت صوهم سويا عبر «إنستجرام».

لها ما يقرب من مليون متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تنشر سمر دوما صورها من جلسات تصوير تخضع لها.

تمتاز صورها بالجرأة، وتحب السفر والأزياء والغناء.

أعلنت عن تعرضها لحادث عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث أن لديها عبر «فيس بوك»، كثير من المتابعين، والجمهور.

تبين من التحريات أن سيارة المغنية سمر اشتعلت فيها النيران، ولم تتمكن من السيطرة على الحريق فتحمت تماما.

خرجت المطربة سمر بصعوبة بالغة من سيارتها بعد اشتعال النيران فيها.

كان أول تعليق من المطربة سمر بعد تعرضها لحادث، «بموت عربيتى بقت فحم، وأنا بموت ادعوا لى»، ونشرت صور ومقاطع مصورة من الحادثة عبر «فيس بوك».

آخر ما غنت المطربة سمر هي أغنية «لغز كبير»، والتي حققت نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة، والكليب من إخراج نبيل مكاوى، والأغنية من كلمات إسلام كابونجا، وألحان إسلام ساسو.

للمطربة سمر عدد من الأغنيات ومن بينها، «غيره»، من كلمات عبدالمنعم طه، و«سيبنى عايشة» من كلمات رضا المصرى، و«ضحكينا يا دنيا» مع الشاعر ملاك عادل، وكذلك أغنية «الدلع الحلو».

أزيلت السيارة بالكامل عن الطريق وذلك بعد الحادثة مباشرة، وطلبت بعدها المطربة سمر الدعاء لها ولمن معها بالشفاء.