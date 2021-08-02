الامارات | مصر..المعازيم حضروا عرسها ليلا وجنازتها صباحا

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..المعازيم حضروا عرسها ليلا وجنازتها صباحا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 أغسطس 2021

في حادثة مأساوية، أثارت موجة من التعاطف والحزن، خطف الموت عروسة شابة بقرية «ميدوم»، في محافظة بني سويف، بعد ساعة من حفل زفافها، إثر اصبتها بأزمة قلبية، لتفجع القرية على نبأ وفاتها، ويعم الحزن القرية والقرى المجاورة، وليشارك الضيوف الذين كانوا في العرس، في تشييعها صباحا.

وقال محمد حامد القاضي، أحد أبناء عمومة العروسة المتوفية: « أمس حضرنا حفل زفافها وسط سعادة الجميع، واليوم شيعنا جثمانها بمقابر العائلة».

وعن ظروف وفاتها قال: «انتهينا من حفل الزفاف، وتوجه موكب العروس إلى منزل الزوجية، وبعد ساعة فوجئنا بإصابتها بحالة إعياء، وجرى نقلها للمستشفى، وتبين إصابتها بأزمة قلبية»، لافتاً إلى أن عقد القران كان قبل أسبوع.

وتابع ابن عم العروسة قائلاً لصحيفة "الوطن": «ربنا يصبر زوجها ووالدها ووالدتها، لم تكتمل فرحتهم وتحولت الفرحة إلى كابوس، عروس تتوفى ليلة زفافها، وبعد دقائق من دخول شقة الزوجية.

وشيع أهالي قرية «ميدوم» جنازة العروس الشابة إسراء شعبان سعد القاضي، وسادت حالة من الحزن بين أبناء القرية، فيما تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى دفتر عزاء في العروسة الراحلة، والدعاء بالرحمة لها والصبر والسلوان لأسرتها.

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