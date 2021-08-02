منها عدم مسامحة الآخرين.. عادات خاطئة تجعلنا نشيخ بسرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

قد يعتمد مظهرك وشعورك عندما تكبر على الطريقة التي تعيش بها حياتك عندما تكون أصغر سنًا، إلى حد كبير.

تعني صحة كبار السن الجيدة اتخاذ خيارات جيدة في وقت مبكر، وهذا يعني التخلص من العادات السيئة التي يمكن أن تهدد صحتك الجسدية لاحقًا.

فيما يلي 7 من الأسباب التي تسرع عملية الشيخوخة، وذلك وفقا لما ورد في موقع "everydayhealth".

التدخين:

لا يخفى على أحد أن التدخين مضر بصحتك، لكن هل تعلم أنه سيء لمظهرك أيضًا؟ تشير الدراسات إلى أنه بالإضافة إلى تقصير حياتك من خلال زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة، يمكن أيضاً أن يؤدي إلى تنشيط الإنزيمات التي تكسر مرونة بشرتك.

اتباع نظام غذائي قاسي:

جميعنا نرغب في خسارة الوزن بطريقة سريعة، والحلول السريعة مغرية، لكن اتباع نظام غذائي قاسي ليس فكرة جيدة أبدًا، إنه ليس حلاً طويل المدى في الواقع، بل قد يكون تهديدًا طويل المدى.

وتظهر الأبحاث أنه يمكن أن يجعلك تشعر بالتقدم في السن عن طريق تقليل مستوى الطاقة لديك، والتلاعب بتركيزك، وجعلك مكتئبًا وسريع الانفعال.

ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي مثل هذا أيضًا إلى ظهور التجاعيد والترهلات وشيخوخة الجلد، والتي تكون أقل مرونة، ليس لديها الوقت للتكيف مع فقدان الوزن، إدارة الوزن مهمة لصحة كبار السن، لكن لا تحاول أن تفقد أكثر من رطل أو رطلين في الأسبوع.

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم:

قد تعتقد أنه مع تقدمك في العمر لن تحتاج إلى الكثير من النوم، لكن الخبراء يقولون إنك لا تزال بحاجة إلى سبع أو ثماني ساعات كل ليلة للحصول على صحة أفضل لكبار السن.

وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يمنعك من العمل بشكل جيد خلال النهار، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن، وهو عائق آخر لصحة كبار السن، إذا كنت تنام في ساعة معقولة ولكنك تشعر وكأنك تتأرجح خلال النهار، فتحدث إلى طبيبك لاستبعاد اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس النومي، وهو أمر شائع عند كبار السن.

تخطي تناول الفواكه والخضروات:

صحيح أنه كلما تقدمت في العمر، فإنك تحتاج إلى سعرات حرارية أقل، ومع ذلك، إذا كنت ترغب في أن تظل شباب في خطوتك وتوهج الشيخوخة الصحية، بدلاً من بشرة مشدودة مع التجاعيد، فأنت بحاجة إلى الحصول على هذه السعرات الحرارية من مصادر جيدة ومغذية.

واتباع نظام غذائي للوجبات السريعة أو اللحوم والبطاطس لن يوقفها، حيث يقول الخبراء إن أفضل المصادر هي الكثير من الفواكه والخضروات الملونة، تأكد أيضًا من أن نظامك الغذائي يشتمل على الأسماك التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية للقلب، بالإضافة إلى الكثير من الألياف من الحبوب الكاملة.

الزعل المستمر وعدم مسامحة الآخرين:

الحياة أقصر من أن تتمسك بالأحقاد القديمة، تعلم كيف تتخلى عن نفسك وتسامح قد يضيف سنوات إلى حياتك ويجعل السنوات التي تركتها أكثر إنتاجية، قد تلاحظ حتى تجاعيد أقل من الطبيعي.

وتشير الدراسات إلى أن التسامح يؤدي إلى تحسين الحالة الجسدية والنفسية والروحية، وتشمل الفوائد خفض ضغط الدم وتقليل الاكتئاب وتقليل التوتر وتقليل القلق.

تحمل الكثير من الضغط عصبي:

لا شيء يمكن أن يجعلك تشعر أو تتصرف أكبر سنا مثل التدهور العقلي، حيث تشير الدراسات إلى أن التخلص من التوتر يمكن أن يساعدك على تجنب الضعف الإدراكي والحفاظ على عقلك شابًا، حاول تحديد مسببات التوتر لديك وابحث عن طرق لتجنبها أو نشر آثارها من خلال تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو ممارسة الرياضة.

تجلس كثيراً:

الحديث عن التمرين النشاط البدني المنتظم هو تقدم صحي ضروري لكثير من الأشياء، من تجنب أمراض القلب إلى الحد من التوتر، لكن أحد الأسباب الرئيسية للاستمرار في ممارسة الرياضة هو منع الإصابة التي تحد من حركتك، وبالتالي، فإن استقلاليتك هي ضربة محتملة تهدد حياة كبار السن، تظهر الأبحاث أن 30 دقيقة فقط من المشي ثلاث مرات في الأسبوع يمكن أن تقلل من خطر السقوط، وهو السبب الرئيسي لإصابات الإعاقة لدى كبار السن، لذا تخلص من عادة الكسلان وتحرك.