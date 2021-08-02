الامارات | مصادر تكشف تطورات سلبية عند دلال عبد العزيز.. حالات فقدان وعي كاملة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف تطورات سلبية عند دلال عبد العزيز.. حالات فقدان وعي كاملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مصادر قريبة من الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، إنّ حالتها آخذة في التراجع، ،موضحة أنّ تراجع الحالة النفسية للفنانة بسبب بقائها لفترة طويلة في المستشفى، يلعب دورا سلبيا في حالته الصحية بشكل عام وتجاوبها مع العلاج.

وأضاف المصادر لـ«الوطن»، أنّ الفنانة دلال عبدالعزيز تأثرت بشدة في الأيام الماضية، ما تسبب في فقدانها الوعي بشكل كامل في بعض الأحيان، كما أنّها لم تتحمل نقلها من السرير إلى كرسي متحرك، كما تستخدم أجهزة لمساعدتها على التنفس بسبب تراجع قدرة رئتيها على التنفس بصورة طبيعية.

وأوضحت المصادر، أنّ الفنانة دلال عبدالعزيز، وعكس فترة مرضها الأولى، لا تطلب شيئا من الأطباء، وتسأل بصورة دائمة عن زوجها الراحل الفنان سمير غانم، الذي لا تعرف بوفاته حتى الآن، بناء على طلب أسرتها التي شددت على إدارة المستشفى بعدم إبلاغها بأي شيء يخص الفنان الراحل.

وأكدت المصادر، أنّ حالة الفنانة دلال عبدالعزيز من الحالات النادرة لمرضى ما بعد كورونا، وكان هناك مقترحا طبيبا خلال وجودها في المستشفى الخاص، بزراعة رئة جديدة للفنانة دلال عبد العزيز، لكن أسرتها رفضت نظرًا لخطورة العملية.

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