الامارات | الفنانة الامارتية رزيقة طارش في سوق الحسين بمصر.. إحتفاء ومحبة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة الامارتية رزيقة طارش في سوق الحسين بمصر.. إحتفاء ومحبة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 أغسطس 2021

تفاعل الجمهور مع أحدث ظهور للفنانة الإماراتية القديرة، زريفة طارش، خلال زيارتها إلى أحد الأسواق بمنطقة سوق الحسين في مصر، حيث شارك منذر المزكي الشامسي مقطع فيديو عبر حسابه على «انستغرام» خلال لقائه رزيفة صدفة داخل السوق معلقًا:«صدفة جميلة كجمال قلب الفنانة القديرة رزيقة طارش في سوق الحسين في مصر».

وتفاعل الجمهور مع أحدث ظهور للفنانة الإماراتية، طالبين من الله أن يحفظها ويعطيها الصحة والعمر الطويل.

ونشر الاعلامي منذر المزكي الشامسي مقطع فيديو عبر حسابه على «انتسغرام» خلال لقائه رزيفة صدفة داخل السوق معلقًا:«صدفة جميلة كجمال قلب الفنانة القديرة رزيقة طارش في سوق الحسين في مصر».

وتابع "ممثلة وإعلامية إماراتية، وتعتبر من أوائل اﻹعلاميات في دولة اﻹمارات، بدأت مسيرتها الفنية كإعلامية من خلال العمل بإذاعة أبو ظبي عام 1969، ثم إتجهت في السبعينيات إلى التلفزيون حيث قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، قبل أن تقتحم مجال التمثيل في أواخر السبعينيات حيث شاركت في العديد من المسلسلات، من أبرز أعمالها ( اشحفان، حظ يا نصيب، سعيد الحظ، القياضة) والعديد من الاعمال الفنية والمشاركات الوطنية.

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