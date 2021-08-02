الامارات | أحمد شيبة يستعرض مهارته بمهنته قبل احتراف الغناء : شغلتي زمان (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يستعرض مهارته بمهنته قبل احتراف الغناء : شغلتي زمان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان الشعبي المصري أحمد شيبة عن المهنة التي كان يعمل بها قبل احترافه الغناء، موضحا انه عمل ك"صنايعي كنافة" في الإسكندرية.

ونشر شيبة مقطع فيديو قصير عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيه وهو يقوم بعمل الكنافة في أحد المحال بشارع المكس بالإسكندرية، وعلق قائلا: "صباح الفل.. دي كانت شغلتي زمان والجريل دا كان بتاعي وأنا اللي بايعه لهم".

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