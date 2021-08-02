للرجل.. 8 عادات يومية خاطئة تفعلها تدمر الرغبة الجنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يمكن أن يرتبط انخفاض الدافع الجنسي بانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، ولكن هناك بعض العادات الخاطئة التي يرتكبها الكثير من الرجال يوميا، دون إدراك أنها قد تؤثر بالسلب على الدافع الجنسي لديهم، نذكرها لكم وفق ما أوضح موقعا "eatthis" و"webmd".

- المغذيات الجنسية:

من المعروف أن المحار يتمتع بخصائص تزيد من الرغبة الجنسية، قد يكون ذلك بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الزنك.

وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون كمية كافية من هذا المعدن يميلون إلى الحصول على مستويات طبيعية من هرمون التستوستيرون، وإذا لم تكن من محبي المحار، فهناك الكثير منه في اللحوم الخالية من الدهون والحبوب المدعمة والحبوب.

وهناك معدن آخر مرتبط بارتفاع هرمون التستوستيرون والرغبة الجنسية هو المغنيسيوم، يمكنك العثور عليه في العديد من الأطعمة مثل الخضروات الورقية الداكنة والمكسرات والبذور والأسماك والفاصوليا والحبوب الكاملة والأفوكادو واللبن والموز والشوكولاتة الداكنة.

- الإفراط في تناول الكحول:

يمكن أن يكون للإفراط في تناول الكحول تأثير سلبي على الدافع الجنسي للذكور، نظرا لأنه يعتبر من المواد المسببة للاكتئاب التي يمكن أن تؤثر على قدرة الرجل على تحقيق الانتصاب والحفاظ عليه، كما أنه يثبط الرغبة الجنسية بشكل عام.

- عدم الحصول على قدر كاف من النوم:

وفقًا للعديد من الدراسات التي أظهرت مدي تأثير قلة النوم على الدافع الجنسي عند الرجال، حيث أنها يمكن أن تقلل هرمون التستوستيرون.

- الإجهاد المزمن والشعور بالتوتر:

يؤدي الإجهاد المزمن والشعور بالتوتر إلى خفض هرمون التستوستيرون، كما يتضح من إحدى الدراسات التي ربطت زيادة ضغط العمل مع انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، وبالتالي تدمير الرغبة الجنسية.

لذا من الأفضل القيام بممارسة تمارين اليوجا أو التأمل أو التنفس العميق، للتخلي عن التوتر.

- الإكثار من تناول السكر:

يزيد السكر من مستويات هرمون الأنسولين، ما قد يتسبب في تخزين دهون البطن، وفقدان كتلة العضلات، بالإضافة إلى ذلك، زيادة مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال، وترفع دهون البطن مستويات هرمون الاستروجين، ما يتسبب إلى انخفاض الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب.

- محيط الخصر:

هل مقياسك يظهر رقمًا أعلى من المعتاد هذه الأيام؟ فقد يؤدي التخلص من بعض الكيلوجرامات إلى تعزيز الدافع الجنسي لدي الرجل، ووجدت إحدى الدراسات أن الرجال الذين يمتلكون خصر كبير، كانوا أكثر عرضة للإصابة بضعف الانتصاب من أولئك الذين يعانون من معدة أنحف.

- التدخين:

يؤدي إلى تقليل الرغبة الجنسية، حيث يمكن للمواد الكيميائية الموجودة في التبغ العبث بتدفق الدم، مما قد يتسبب في مشاكل جنسية.

- إدمان الوجبات السريعة:

إذا كنت مدمنًا على تناول الوجبات السريعة، فأنت تملأ جسمك بالكثير من الكربوهيدرات المكررة والسكريات البسيطة والدهون المشبعة والمتحولة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء تدفق الدم والتأثير على العلاقة الحميمة، لذا احرص على تناول الكثير من الفواكه والخضروات والبروتين النباتي (المكسرات والفاصوليا والتوفو).