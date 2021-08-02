تعرف على الكمية التي يجب تناولها من السمن في اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعتمد الكثيرات من ربات البيوت على طهي الطعام بإضافة السمن بسخاء، سواء كان هذا السمن نباتيًا أو حيوانيًا، ويعتبر السمن مغذيًا وإضافته إلى طعامك يغذي أنسجتك ويحسن عمل جميع الأعضاء، لكن هناك حقيقة أخرى وهي أن إضافة الكثير منه إلى النظام الغذائي قد يؤدي إلى الإسهال وتراكم الدهون في الشرايين ويمكن أن يقلل من عملية التمثيل الغذائي.

وفي هذا الصدد أوضحت أخصائية التغذية روجوتا ديويكار، الكمية المناسبة من السمن الذي يجب أن يتناوله كل شخص يوميًا، بحسب موقع timesofindia.

-الكمية المناسبة

توصي أخصائية التغذية بإضافة السمن إلى طعامك بشكل متناسب، مشيرة إلى أن كل هذا يتوقف على كمية ونوع الطعام الذي تصنعه، فإذا كنت تتناول الدخن، أضف المزيد من السمن، ولكن إذا كان الأرز القليل من السمن فيه، وقالت: "يجب أن تضيف ما يكفي من السمن لتعزيز النكهة، ولكن ليس كثيرًا بحيث يخفي جميع النكهات الأخرى".

ونبهت إلى أنه يجب أيضًا إضافة السمن إلى طعام طفلك بمجرد أن يبدأ في تناول الأطعمة الصلبة، لافتة إلى أن أربع إلى خمس ملاعق صغيرة من السمن في وعاء من الطعام مفيدة لصحة طفلك عندما يبلغ من العمر سبعة أشهر، بمجرد أن يبلغوا من العمر عامًا، تكفيهم نصف ملعقة صغيرة من السمن.

-القيمة الغذائية للسمن

يتركز السمن في الدهون أكثر من الزبدة لأنه لا يحتوي على الماء ومواد الحليب الصلبة، ويتم تحضيره ببطء عن طريق غليان الزبدة حتى الوقت الذي يتبخر فيه الماء ويتم فصل الدهون، بصرف النظر عن الطهي، يستخدم السمن أيضًا في الأيورفيدا لعلاج الأمراض الصحية المختلفة.

من حيث القيمة الغذائية، يحتوي السمن والزبدة على نفس الكمية تقريبًا من الفيتامينات والمعادن، فيحتوي السمن على كمية عالية من فيتامين (أ) و (هـ) و (د)، بالإضافة إلى أنه يحتوي أيضًا على أوميغا 3 (الدهون الأحادية غير المشبعة) وحمض اللينوليك المترافق وحمض الزبد.

يتم تصنيع السمن إما من حليب الجاموس أو حليب البقر، ويمكنك تجربة كليهما ومعرفة أيهما يناسبك، بالنسبة للأطفال، يوصى بإعطاء حليب البقر، ويشار إلى أن تلك المتوفرة في السوق ليست دائمًا نقية وخالية من المواد الكيميائية، إذا كان ذلك ممكنًا فحاول صنع السمن في المنزل.