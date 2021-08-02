ملابس محجبات باللون الأسود

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:36 مساءً - اللون الأسود ملك الألوان في إطلالات المرأة أينما ذهبت، لذا نجد أن كثيرات من مدونات الموضة المحجبات يعتمدن عليه في معظم المناسبات والإطلالات اليومية؛ وذلك لأنه يضفي على مظهرهن أناقة وفخامة لا مثيل لهما، فهو من القطع التي لا يمكن لأي فتاة أن تستغني عنها، واليوم نرصد لكنَّ عدة تنسيقات من وحي الفاشينيستا لتخترن منها الأفكار المناسبة لكنَّ.

إيمان أحمد بأزياء محتشمة باللون الأسود

إيمان أحمد بفستان أسود -الصورة من حسابها على الانستغرام



إيمان أحمد بإطلالة رياضية -الصورة من حسابها على الانستغرام



تعتمد المدونة المصرية إيمان أحمد إطلالات عصرية بألوان مختلفة لتواكب بها صيحات الموضة، ومن أحدث إطلالاتها وأبرزها تنسيق الأزياء المحتشمة باللون الأسود، حيث تأنقت ببلوزة سوداء مع صدرية منفوخة مصممة باللونين الأسود والأبيض وأكملت اللوك ببنطلون من الجينز الأزرق مع اكسسوارات اللون الأسود، وفي الإطلالة الثانية نسقت فستاناً أسود بقصة واسعة منقطة باللون الأسود مع أكمام منفوخة الأكتاف وحزام محدد للخصر، وأكملت اللوك بعقد فرعوني ملتف على الرقبة ومزين باللون الذهبي البرونزي مع الفضي، وأكملته بحجاب وحقيبة باللون البيج، وفي مظهر رياضي ناعم اختارت بنطلوناً أسود ومعطفاً من الجلد المصمم باللونين الأسود والأبيض، مع حذاء رياضي أسود مزين بالفوشيا وحجاب وقبعة الكاب باللون الأسود.

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إيمان أحمد باطلالة كلاسيكية -الصورة من حسابها على الانستغرام



تنسيقات كلاسيكية من هدير عاطف

هدير عاطف باطلالة كاجوال رسمية -الصورة من حسابها على الانستغرام



تتبع مدونة الموضة المصرية هدير عاطف أسلوب الأزياء الكلاسيكية في إطلالاتها المختلفة، كونها من الأزياء التي لا تختفي موضتها على مر السنين، ومن أبرز إطلالاتها ارتدت بنطلوناً واسعاً وبلوزة باللون الأسود مع بليزر أسود مزين بقماش الكاروهات باللونين الأبيض والأسود، وحقيبة مطبعة باللونين الأبيض والأسود، وأكملت اللوك بحجاب التوربان مع حزام محدد للخصر مزين ببروش فضي ضخم، وفي إطلالة أخرى ظهرت بتنورة بيليسيه باللون الأسود مع بلوزة سوداء ومعطف طويل مصمم باللونين الأبيض والأسود، وأكملت اللوك بحزام من الجلد الأسود للخصر وقبعة كلاسيكية باللونين الأبيض والأسود.

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هدير عاطف بتنسيق كلاسيكي للالوان الحيادية -الصورة من حسابها على الانستغرام



ندى كامل بأزياء فخمة باللون الأسود

ندى كامل بتنسيق كاجوال فخم باللون الاسود -الصورة من حسابها على الانستغرام



يضفي اللون الأسود فخامة لافتة في مختلف المناسبات، لذا اعتمدته المدونة المصرية ندى كامل بأسلوب مختلف؛ فأطلت بمعطف من الجلد الأسود المصمم بأكمام منفوخة وحزام محدد للخصر مع بنطلون وبلوزة باللون الأسود، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء باللون الرمادي مع صيحة تكديس المجوهرات، وتألقت في الإطلالة الثانية ببلوزة من الساتان الأسود مع بنطلون أسود مكسو بالترتر البرونزي، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون الأسود لمظهر بسيط يناسب الحفلات الضخمة.

ندى كامل باطلالة اللون الاسود للسهرة -الصورة من حسابها على الانستغرام



اللون الأسود من صيحات الموضة التي لا يمكن الاستغناء عنها، فهو يوفر الحشمة والأناقة والتميز لمختلف الإطلالات، لذا نرصد لكِ أفكاراً متجددة وعصرية لتواكبي بها إطلالات مدونات الموضة.

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